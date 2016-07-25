Nasce Open, lo spazio aperto dove incontrare più culture unite da una visione solidale e sostenibile

Il 27 luglio apre in via Filippini uno spazio gestito da italiani e stranieri, tra servizi, cibo e prodotti equi e valorizzazione della legalità nel lavoro

Il 27 luglio, alle 19.00, in via Filippini angolo Giudecca, alla presenza delle autorità locali, aprirà i battenti Open, uno spazio gestito da italiani e stranieri che hanno messo insieme le loro esperienze per creare un’idea innovativa. Trait d’union di questa realtà, che offre servizi molto diversi tra loro, è la condivisione di valori umani improntati alla solidarietà, alla cooperazione, alla sostenibilità ambientale, all’equità e alla giustizia sociale. Principi che si trasformano in scelta di cibi e prodotti da commercializzare e, soprattutto, nella valorizzazione della legalità nei rapporti di lavoro.

Il progetto Open – Tante vie per l’integrazione

Open è molto più di uno spazio multiculturale: è l’ambizioso risultato del nuovo modello d’integrazione ideato e realizzato da “Open – Tante vie per l’integrazione”, un progetto innovativo, sostenuto da Fondazione con il Sud – Bando Immigrazione 2014, frutto della sinergia tra l’Associazione Interculturale International House e una ricca rete di attori del territorio, desiderosi di sperimentare un nuovo approccio all’inclusione sociale degli immigrati, fondato sulla valorizzazione e la messa in pratica del concetto di cooperazione tra italiani e stranieri, per partecipare allo sviluppo dell’economia locale.

Open è, quindi, prima di tutto, una buona pratica che, come già dimostrato da altre esperienze che fanno della Calabria una “terra d’accoglienza”, testimonia come gli immigrati siano una risorsa preziosa per il nostro territorio.

Dopo il taglio del nastro

Dopo l’ufficiale taglio del nastro alla presenza delle autorità, saranno i gestori del nuovo spazio a dare il loro benvenuto a chi vorrà partecipare a questo momento che segna un nuovo capitolo dell’accoglienza nella nostra città, avanguardia nella sperimentazione dell’originale modello integrativo.