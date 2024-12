Reggio, l’idea regalo culturale del MArRC: ecco la ‘card annuale’

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), in sinergia con il territorio e in collaborazione con CoopCulture, celebra il periodo natalizio con un ricco programma di attività rivolto a tutte le età.

Un’occasione speciale per scoprire, vivere e condividere l’arte e la storia del museo attraverso un’esperienza unica: la possibilità di regalare o regalarsi l’abbonamento annuale, un dono che dura tutto l’anno.

La Card annuale del MArRC

La card annuale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è il pass per un’esperienza culturale senza limiti, pensata per chi desidera immergersi nella storia e nell’arte per 365 giorni.

L’abbonamento vale 365 giorni dalla data di acquisto e darà accesso al museo e alle mostre temporanee, in un’esperienza lunga un intero anno.

Tre tipologie di abbonamento e diverse agevolazioni:

MArRC GOLD

Abbonamento nominativo di durata annuale che consente un numero di accessi illimitati al MArRC per la durata di un anno solare decorrente dalla data di acquisto – € 22.00

MArRC FAMILY

Abbonamento nominativo per i nuclei familiari composti da 2 adulti e dai figli under 18 che consente un numero di accessi illimitati al MArRC per la durata di un anno solare decorrente dalla data di acquisto – € 40.00

MArRC YOUNG

Abbonamento nominativo riservato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che consente un numero di accessi illimitati per la durata di un anno solare decorrente dalla data di acquisto – € 5.00

Inoltre, il Museo propone il biglietto singolo MArRC FRIENDS a € 8.00, riservato agli accompagnatori dei titolari di abbonamento.

Concerti e Riduzioni per gli Abbonati

L’acquisto del biglietto per i concerti di Sergio Cammariere e Vincent Bohanan & The Sound of Victory (21 e 26 dicembre) avrà una riduzione del 50% per chi è in possesso di abbonamento annuale per l’ingresso al Museo.

I biglietti per i due concerti saranno disponibili online sul sito in prevendita dal 16 dicembre.

Per informazioni:

Tel. 0639967600