Natale Reggino, alla Galleria di Palazzo San Giorgio la Mostra Collettiva di Pittura

Gli artisti di Arte in Movimento, gruppo organizzato a cura dell’ artista Rosa Lia Amore , inaugura il primo evento artistico che rientra nel Bando dell’ Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, per la promozione di eventi artistici e culturali per l’intero arco temporale del periodo natalizio.

Dal 10 al 12 dicembre 2021 nella Galleria di Palazzo San Giorgio sul corso Garibaldi ,principale arteria del centro storico della città Metropolitana, si svolge una mostra collettiva di pittura di 14 artisti reggini.I loro nomi sono noti nel territorio Calabrese, alcuni conosciuti in ambito Nazione ed Internazionale.

Rosa Lia Amore, promotrice di Arte in Movimento, artista di origine siciliana, attraverso la sua arte ,esprime un figuratismo femminile enigmatico e profondo, volti di donne e bambine sfuggenti con significative pennellate di colori che esaltano stati d’animo sommersi.La sua esperienza artistica si arricchisce negli anni passati , lavorando nei laboratori di ceramica a Bologna, frequentando circoli ed associazioni culturali di alto livello culturale.

Tina Nicolò, artista Reggina, opera da trenta anni, vari riconoscimenti e premi artistici,conseguiti in ambito Nazionale ed Internazionale.La sua pittura surreale ed introspettiva, esalta stati d’animo e disagi sociali.Tra il sogno e la realtà s’infrangono i sogni come il suo mare di onde spumeggianti,i colori vibrano e come un flash immortalano l’attimo fuggente della vita! Colori tenui e danzanti tra sfere che possono svanire, irraggiungibili.Presente in diversi cataloghi ed annuari d’arte.

Anna Cuzzola, artista Reggina , opera da diversi nel territorio Calabrese e Siciliano,con collettive e personali di pittura. I colori sulla tela sono decisi e passionali,dove il rosso é predominante, decanta la vita,la bellezza della natura con tramonti dai colori accessi, descrive la vita dell’essere donna attraverso un figuratismo astratto e corposo!

Adele Canale, artista Reggina, presente nel mondo dell’arte dal 1970.Diversi premi e riconoscimenti in ambito Nazionale ed Internazionale.Sulla tela imprime accesi colori rossi predominanti, la luce nello sfondo, trasmettono messaggi positivi…Attraverso la simbologia dei galli , realizza opere autobiografiche di eventi esistenziali e profondi.Presente in diversi cataloghi ed annuari d’arte.

Nino Romano,nativo della sua amata Scilla, spesso dipinta, é un artista che attraverso il suo linguaggio pittorico realistico, esalta della sua Calabria ,la bellezza della natura, i tramonti, i paesaggi boschivi e marine…Conosciuto in ambito Nazionale , con diversi premi e riconoscimenti artistici.

Francesca Perina, artista di origine siciliana, opera da diversi anni nel territorio Nazionale ed Internazionale. Le sue opere surreali, realistiche ed astratte, esprimono la sua mediterraneitá con colori accesi, dove il rosso predomina la scena o con colori fluidi di un mare cangiante,misterioso di un ricordo!

Gianluca Violante, artista reggino emergente, esprime attraverso la pittura sentimenti in ogni forma: odio, amore, sensibilità! Il disegno é la sua passione che incide in tavole di legno, con colori decisi e forti,cogliendo l’esasperazione di un volto, un racconto, un sogno….Ha partecipato in diverse collettive di pittura.

Carmela De Gregorio, artista emergente, realizza opere cromatiche astratte con immagini pittoriche

evanescenti , dai colori accessi ed anche tenui con diverse campiture in cui si evince la cristallina realtà pittorica naturale e creativa.Ha esposto in diverse collettive di pittura nel territorio reggino.

Francesca Avenoso, artista Reggina , opera da tantissimi anni nel territorio Calabrese. Ha partecipato a mostre sia in Italia che all’ Estero.Le sue opere contengono stralci di paesaggi incantevoli, fantasie di colori, prodotti dal rapporto tra ciò che la colpisce , catturando la bellezza delle cose, della natura, con effetti cromatici vari e determinanti.

Giuseppe Iaria, artista reggino, amante dei colori vivaci e pieni di luce , trasmette nei sui dipinti un carattere solare e poliedrico. Le sue tele raccontano i tanti viaggi, paesaggi marini ma anche scene esotiche e di vita sociale.Diverse le partecipazioni nel territorio Calabrese e promotore e curatore di alcune mostre .Recente la partecipazione alla Galleria AraContesa di Roma.Ha conseguito alcuni riconoscimenti artistici nel territorio Calabrese.

Simona Treccosti,artista Reggina, opera da tantissimi anni nel territorio reggino, partecipando a tantissime collettive di pittura.Pittrice innovativa,esprime attraverso la sua arte il disagio sociale, gli affanni dell’uomo odierno, la quotidianeitá attraverso un’espressione monocromo con tocchi di colori accesi.

Ha ricevuto un premio Nazionale presso Teatro Margherita di Roma.Ha un’esperienza pluriennale in campo grafico-pubblicitario.

Francesca Nicolò, artista Reggina, partecipa a numerosi eventi artistici. Ha esposto in diverse mostre Nazionali ed Internazionali.La sua pittura è un connubio che sconvolge le regole ed esprime la ricerca di una sensazione di completezza e pace.Un linguaggio pittorico dal tono soave , dal colore impreziosito dal blu e dal viola , colori dell’introspezione interiore.

Gregorio Procopio,artista catanzarese, opera a Reggio Calabria da diversi anni.Si muove con estrema disinvoltura tra tendenze naturalistiche e semi-astrattismo. Diverse le tecniche da lui utilizzate , in un turbinoso andirivieni tra paesaggi e ritratti, tra sacro e profano.Vincitore di diverse estemporanee di pittura nel territorio Calabrese e non solo.Diverse le collettive di Pittura a cui ha partecipato.

Santina Mordá, artista Reggina, partecipa a diverse collettive ed eventi artistici- culturali.Espone le sue opere con l’Associazione Visionarte. Selezionata alla “Seconda Biennale della creatività al femminile” di Bra nel 2018, con catalogo.La sua pittura è la ricerca di diverse forme e tecniche per esprimere la sua interioritá sensibile, con colori cromatici contrastanti ma d’impatto.

All’inaugurazione della mostra Collettiva di pittura “Viviamo il Natale 2021”, era presente al taglio del nastro rosso, il consigliere Mario Cardia, Presidente della Commissione Bilancio, delegato ai Grandi Eventi ed al Natale Reggino,

Arte in Movimento presente con tutti gli artisti che hanno collaborato per la realizzazione della mostra, pittori uomini e donne che con le loro opere promuovono l’arte contemporanea, artisti di un Patrimonio Culturale Immateriale del luogo, dove essi vivono.Artisti che attraverso i loro dipinti raccontano le loro storie, la propria contemporaneità, perché il messaggio artistico é quello più ricco d’informazione, ogni opera d’arte è figlia del suo tempo.

Gli artisti di Arte in Movimento, invitano tutti a visitare la mostra che si concluderà il 12 dicembre 2021, perché l’arte é un dono di conoscenza, che non deve essere tenuta solo per sè ma condivisa con tutti.