Natale a Reggio, il Viale Aldo Moro si trasforma in un sogno di luci, musica e tradizioni

Reggio Calabria si prepara a vivere un pomeriggio e una serata all’insegna della magia natalizia con “Allegria Festival – Christmas edition”, la rassegna promossa dall’Associazione culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, sotto la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Natale nei quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e.

Il prossimo 13 dicembre, dalle 16 alle 22, il quartiere Gebbione si vestirà di atmosfere incantate con “Sogno di Natale: il viale Aldo Moro tra luci e magie”, un grande evento di animazione territoriale che coinvolgerà famiglie, bambini, giovani e adulti. Per l’occasione, i negozi della zona effettueranno apertura straordinaria fino alle 22:00, contribuendo a creare un vero e proprio villaggio natalizio urbano.

Il programma dell’iniziativa è ricco e adatto a tutte le età.

Dalle 16:00 alle 18:00 spazio ai più piccoli con l’animazione dell’associazione Lelefante: il mini villaggio di Babbo Natale, le mascotte Disney, trampolieri, tamburisti, truccabimbi e spettacoli con palloncini trasformeranno il viale in un paradiso natalizio.

Dalle 17:00 alle 19:30 il viale diventerà una grande palestra a cielo aperto con le lezioni di fitness e total body curate dall’associazione Technofitness Palestre, mentre le associazioni Pretty Woman e Athletic Center proporranno esibizioni di ballo liscio e tango argentino. A seguire, un viaggio nelle tradizioni con gli spettacoli di folklore delle associazioni “La Ginestra” e “Bailando“.

La serata entrerà nel cuore dell’intrattenimento dalle 18:00 alle 22:00 con musica e DJ set di Domy Sax DJ.

Il viale Aldo Moro sarà animato da due poli musicali: Lato Nord: Revival anni ’80, live music, balli caraibici e il divertente gioco “Affari Tuoi”, a cura dell’associazione Missione Evento.

Lato Sud: animazione, DJ set e balli sociali con l’artista Ugo Gurnari, in collaborazione con Ugorilla Eventi.

Spettacolare l’appuntamento con il fuoco: alle 18:30 e alle 19:30 la compagnia Giocolereggio incanterà il pubblico con performance suggestive e coreografiche.

Ad arricchire l’atmosfera, lungo il viale saranno presenti esposizioni di prodotti vintage e manufatti artigianali natalizi, oltre alla mostra di auto e vespe d’epoca curata da Aremes e Vespa Club. Non mancherà lo street food con degustazioni e proposte gastronomiche offerte dalle attività commerciali della zona.

L’iniziativa è sostenuta e promossa dal Comitato di Quartiere Stadio Sud – Gebbione, guidato dalla presidente Barbara Lombardo, insieme al team organizzativo composto da Pietro Logoteta, Antonio Cuzzocrea, Giuseppe Caridi e Loredana Azzarelli.

Fondamentale anche il coinvolgimento dei commercianti del viale, rappresentati dalla portavoce Stefania D’Amico, e delle numerose associazioni del territorio: A.I.S.M, Aremes Lillo Cavallo, Federazione Italiana Solidarietà e Diritto, Mano nella Mano O.D.V., I Send.

Soddisfatto e pienamente coinvolto anche Giuseppe Mazzacuva, presidente di Calabria dietro le quinte – APS, che sottolinea l’importanza del progetto per la crescita del territorio: “Valorizzare una delle vie più commerciali della periferia Sud significa dare nuova energia al quartiere. È un modo per fare sinergia con gli esercenti che hanno creduto da subito in questa iniziativa, coinvolgendo cittadini e residenti, soprattutto famiglie e bambini, in momenti di festa e partecipazione condivisa”.

“Allegria Festival – Christmas Edition” non si esaurisce con l’evento del 13 dicembre.

Il programma continuerà infatti fino al 5 gennaio 2026, con una serie di appuntamenti artistici, culturali e ricreativi che animeranno i quartieri Gebbione, Stadio e Rione Ferrovieri (ex V circoscrizione), portando lo spirito del Natale in ogni angolo del territorio.

Un’iniziativa che punta a rafforzare la socialità, valorizzare i quartieri e creare occasioni di incontro e condivisione in uno dei periodi più attesi dell’anno.