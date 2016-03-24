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Costa convocato in Nazionale Under 20

Dopo Ion Lupusor, la chiamata in Nazionale Under 20 arriva anche per il diciannovenne play della Viola: raduno a Cantù il 4 e 5 aprile

24 Marzo 2016 - 20:04 | di Domenico Suraci

La Viola Reggio Calabria contro l'Orsi Tortona

Dopo Ion Lupusor anche per Valerio Costa arriva la chiamata in Nazionale Under 20. Il diciannovenne play della Viola infatti, è tra i giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali per il raduno in programma a Cantù il 4 ed il 5 aprile prossimi. Nella cittadina comasca, il coach Stefano Sacripanti allenerà i ragazzi presso il Palasport Parini.

Foto di Antonello Diano

Fonte: www.violareggiocalabria.it

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