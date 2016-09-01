City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Nel silenzio della natura…’Il Bosco Parlante’

Escursione tra i Terreni Rossi e il Bosco delle Fate, letture animate e degustazione di prodotti tipici: la giornata del progetto di educazione ambientale a Gambarie

01 Settembre 2016 - 13:21 | di Vincenzo Comi

Escursione del progetto Il Bosco Parlante a Gambarie, nel Parco Nazionale dell'Aspromonte

Nel silenzio della natura, gli alberi e le foglie raccontano la loro storia e l’importanza della propria genesi.

Il “Bosco Parlante”, è l’affascinante quanto vincente progetto di educazione ambientale attraverso il quale l’Associazione Pro Polis con il contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, si propone di avvicinare i partecipanti alla scoperta degli alberi, in generale, e degli alberi tipici del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in particolare, che, con la loro varietà, da sempre affascinano adulti e bambini e sollecitano la loro curiosità.

La giornata naturalistico-culturale, che si è svolta domenica scorsa nel comprensorio di Gambarie, si è sviluppata prima con un’escursione a piedi lungo il Sentiero Terreni Rossi – Bosco delle Fate, dove il poliedrico artista Giacomo Battaglia, vestito da mago,  in piena sintonia con l’ambiente circostante, si è cimentato nella rappresentazione animata delle storie de “Il Bosco parlante”.

I turisti hanno raggiunto il bosco delle fate a piedi  accompagnati, nel percorso, dalle  guide ufficiali del Parco.

Al termine della lettura è stata offerta ai partecipanti una degustazione dell’aperitivo del “Parco” con prodotti tipici aspromontani, sempre più apprezzati.

Folta la partecipazione all’evento che, ormai come tradizione, rappresenta un momento di educazione ambientale e di sperimentazione socio-culturale per tutti. Presenti anche alcuni soci dei circoli Rotary di Calabria e Sicilia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parco Nazionale dell’AspromonteSanto Stefano in Aspromonte Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?