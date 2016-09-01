Nel silenzio della natura…’Il Bosco Parlante’

Escursione tra i Terreni Rossi e il Bosco delle Fate, letture animate e degustazione di prodotti tipici: la giornata del progetto di educazione ambientale a Gambarie

Nel silenzio della natura, gli alberi e le foglie raccontano la loro storia e l’importanza della propria genesi.

Il “Bosco Parlante”, è l’affascinante quanto vincente progetto di educazione ambientale attraverso il quale l’Associazione Pro Polis con il contributo dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, si propone di avvicinare i partecipanti alla scoperta degli alberi, in generale, e degli alberi tipici del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in particolare, che, con la loro varietà, da sempre affascinano adulti e bambini e sollecitano la loro curiosità.

La giornata naturalistico-culturale, che si è svolta domenica scorsa nel comprensorio di Gambarie, si è sviluppata prima con un’escursione a piedi lungo il Sentiero Terreni Rossi – Bosco delle Fate, dove il poliedrico artista Giacomo Battaglia, vestito da mago, in piena sintonia con l’ambiente circostante, si è cimentato nella rappresentazione animata delle storie de “Il Bosco parlante”.

I turisti hanno raggiunto il bosco delle fate a piedi accompagnati, nel percorso, dalle guide ufficiali del Parco.

Al termine della lettura è stata offerta ai partecipanti una degustazione dell’aperitivo del “Parco” con prodotti tipici aspromontani, sempre più apprezzati.

Folta la partecipazione all’evento che, ormai come tradizione, rappresenta un momento di educazione ambientale e di sperimentazione socio-culturale per tutti. Presenti anche alcuni soci dei circoli Rotary di Calabria e Sicilia.