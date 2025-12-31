Gambarie si tinge di bianco la notte di San Silvestro – FOTO

Gambarie saluta l’arrivo del 2026 con un magico scenario invernale. Nella serata di San Silvestro, la neve ha iniziato a cadere trasformando il paesaggio in un vero e proprio manto bianco.

Questo fenomeno, che ha preso piede proprio all’ora di cena, ha regalato un’immagine da cartolina.

Per la montagna reggina, la neve è sempre un evento atteso, che aggiunge fascino e richiama turisti in cerca di pace e natura, soprattutto nei periodi festivi.