In Evidenza

Gambarie si tinge di bianco la notte di San Silvestro – FOTO

Un'immagine da cartolina

31 Dicembre 2025 - 22:50 | di Redazione

Gambarie saluta l’arrivo del 2026 con un magico scenario invernale. Nella serata di San Silvestro, la neve ha iniziato a cadere trasformando il paesaggio in un vero e proprio manto bianco.

Questo fenomeno, che ha preso piede proprio all’ora di cena, ha regalato un’immagine da cartolina.

Per la montagna reggina, la neve è sempre un evento atteso, che aggiunge fascino e richiama turisti in cerca di pace e natura, soprattutto nei periodi festivi.

