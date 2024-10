Gratteri a Rai3: ‘Qualcuno voleva sabotare l’operazione Rinascita Scott’

Tra gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio, 9 febbraio, del programma Rai Tre Mezz’Ora in più, spiccava il nome di Nicola Gratteri. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro è tornato nel salotto del programma condotto da Lucia Annunziata e ha parlato, ancora una volta, dell’operazione Rinascita Scott, della mancata nomina a Ministro della Giustizia e di alcuni interessanti retroscena che riguardano il suo operato.

“Io mi ritengo una persona che cerca di applicare il codice delle leggi nel modo più corretto possibile. La storia ci insegna che le cose più importanti si fanno nei primi sei mesi di legislatura, più tempo passa, meno potere sembrano avere. Perchè non si presenta un’alternativa dove dimostrano concretamente che è possibile velocizzare i processi e far funzionare la giustizia?”

“Sono stato nominato Ministro della Giustizia con Renzi, poi sappiamo tutti com’è andata. Io l’ho conosciuto il giorno prima che lui andasse da Napolitano, io sono una persona che agisce solo se credo in quella cosa. Sono allenato a decidere, ed in ogni riunione io ascolto tutto e tutti, ma poi parlo. Io ho detto ciò che si doveva fare, e lui era d’accordo su tutto. Lui mi ha insistito, io inizialmente non dissi si subito. Io non ho problemi, sono diretto e guardo le persone negli occhi e dico quel che penso. Io sono indipendente, non faccio parte di nessuna corrente. A volte sono burbero. La cosa bella del mio lavoro è che non bisogna dipendere da nessuno.”