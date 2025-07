Gratteri: ‘In rete frasi e opinioni da me mai pronunciate’

“Circola in rete un articolo, pubblicato sul sito ‘Trucioli, blog della Liguria e del basso Piemonte’, in cui si riferisce di un mio intervento alla manifestazione ‘Albenga d’Autore’, tenutasi giorni addietro.

L’articolo, nel titolo, mi attribuisce, con virgolettato, frasi e opinioni da me mai pronunciate.

Le mie critiche alla riforma costituzionale sono note, a volte espresse in maniera netta, ma il mio comportamento è sempre improntato al massimo rispetto delle istituzioni e delle persone che rivestono incarichi pubblici e quindi mai avrei potuto pronunciare quelle frasi”.