Ninni Tramontana presidente della Camera di Commercio RC

“Confindustria Reggio Calabria, in tutte le sue componenti, esprime soddisfazione per l’elezione di Ninni Tramontana alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria. Si tratta di un risultato ottenuto grazie alla larga maggioranza formatasi in Consiglio camerale a sostegno della linea di Confindustria, maggioranza dinanzi alla quale anche chi non sosteneva Tramontana ha ritenuto più strategico compiere un passo indietro. Questo successo va oltre ogni rosea aspettativa e, assicurando una guida innovativa e autorevole all’ente, premia l’impegno di Confindustria a favore del tessuto produttivo locale”.

E’ quanto afferma il presidente dell’associazione di Via del Torrione, Andrea Cuzzocrea.

“Siamo molto soddisfatti di questo esito – prosegue il rappresentante degli imprenditori reggini – anche perché si pone finalmente fine ad una fase di stallo che aveva inevitabilmente indebolito l’azione di un ente il cui ruolo è di fondamentale importanza per l’economia e il sistema produttivo provinciale. Con Tramontana – sottolinea Cuzzocrea – la Camera di Commercio potrà, da subito, recuperare slancio progettuale e capacità d’azione a sostegno delle imprese del territorio. In linea più generale – afferma il presidente dell’Associazione di via del Torrione – ci piace evidenziare la bontà del percorso che Confindustria Reggio Calabria ha tenacemente e con successo portato avanti per creare condizioni di rinnovata coesione tra le categorie produttive, nell’alveo della legalità che è presupposto indefettibile di ogni reale crescita economica e sociale.

La Camera di commercio, ne siamo certi, sotto la presidenza di Ninni Tramontana – conclude Cuzzocrea – recupererà il ruolo di autentico ‘motore’ dell’economia della Città metropolitana, assumendo una funzione operativa e concreta per l’attrazione di investimenti e per la partecipazione attiva ai processi di sviluppo delle potenzialità del territorio. Nessun rischio di soppressione o accorpamento dell’ente: da oggi, da parte di tutti, deve prevalere la ferma volontà di creare un clima positivo per premere sull’acceleratore e garantire uno scatto alla Città metropolitana”.