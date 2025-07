Nissa, De Felice: ‘Sono qui perchè a me piace giocare per vincere’

Le prime dichiarazioni dell’ex Reggina De Felice, ufficializzato dalla Nissa: “Posso giocare in qualsiasi ruolo del reparto avanzato, come esterno di destra o sinistra, ma anche da centravanti. La Nissa sta costruendo una squadra importante e anche per questo ho deciso di unirmi a voi. A me piace giocare per vincere, il calore dei tifosi, mi piace tutto il contesto. Spero di fare tanti gol che consentano di vincere tante partite e riuscire a portare molta gente allo stadio.

Ci sono già 300 abbonamenti sottoscritti, ma tocca a noi trasmettere l’entusiasmo ai tifosi e sono sicuro che ne porteremo tanto. Grazie a tutti e forza Nissa”.

Con De Felice la compagine siciliana compone un trio d’attacco di tutto rispetto avendo confermato Diaz e preso dalla Vibonese Terranova.