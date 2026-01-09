Nissa-Reggina: arriva la designazione del direttore di gara

E’ la gara più attesa della seconda giornata di ritorno del campionato di serie D Girone I. Nissa-Reggina rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, ad inizio stagione date come le superfavorite per la vittoria finale.

Il match in programma domenica 11 gennaio alle ore 14.30, sarà diretta dal signor Gennaro Decimo della sezione Aia di Napoli, che sarà coadiuvato dai signori Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore e Giovanni Di Meglio di Napoli.