Nissa-Reggina: aumenta il numero di tifosi amaranto. Il dato di stasera

Nel settore ospiti ci sarà un bel colpo d'occhio anche se non è previsto il tutto esaurito

La Reggina prepara al chiuso del centro sportivo S. Agata la trasferta delicatissima contro la Nissa. Mister Torrisi riavrà a disposizione Rosario Girasole, Mungo e Palumbo ed a questi aggiunge con grande soddisfazione anche l’attaccante Guida, già in gruppo e Giuliodori che arriva in città questa sera e domani si aggregherà ai nuovi compagni, molti dei quali già conosce.

Leggi anche

Nel frattempo prosegue la prevendita nel settore ospiti. Ci sono 900 biglietti a disposizione ma difficilmente il settore verrà gremito, fermo restando che il colpo d’occhio comunque ci sarà. Al momento sono 250 i tagliandi venduti.