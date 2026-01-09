Reggina: come se la gioca Torrisi contro la Nissa? Le possibili soluzioni

Nel momento in cui scriviamo, siamo in attesa della ufficializzazione dell’esterno Giuliodori, mentre la squadra sta svolgendo il penultimo allenamento della settimana. C’è da preparare la gara che può valere moltissimo per il futuro di questa stagione e quindi come dice Torrisi, massima cura di ogni dettaglio e il divieto assoluto a sbagliare anche un secondo di ogni partita. Difficile immaginare che sia Guida che Giuliodori possano essere immediatamente gettati nella mischia, il tecnico è molto attento anche agli equilibri all’interno del gruppo che con grande fatica è riuscito a ricostruire.

Ma le soluzioni comunque sono tante, soprattutto dopo i rientri di Rosario Girasole e Mungo. Contro la Nissa non ci si muoverà dal 4-2-3-1 con Lagonigro a difendere la porta, mentre è sulla linea difensiva che l’allenatore amaranto potrebbe avere dei dubbi. Dovrà scegliere se giocare con un 2007 a destra (Lanzillotta o Fanari) o sinistra (Distratto), difficile immaginare che contro una compagine che sulle corsie esterne ha molta qualità, possa schierare entrambi gli Under. Da questa decisione verrà fuori eventualmente la scelta anche dell’Over. In mezzo ci saranno Rosario Girasole e Domenico Girasole, anche se tenere in panchina in questo momento Verduci è veramente un lusso. Con Lanzillotta a destra, potrebbe essere lui o Panebianco ad essere collocato a sinistra.

In mezzo nessun dubbio sulla coppia Laaribi-Fofana, mentre Mungo, se pienamente recuperato, andrà alle spalle dell’inamovibile Ferraro, e poi solito ballottaggio sulle corsie esterne alte con Ragusa certamente in campo e Di Grazia con Edera per un posto.