Nissa-Reggina: come e dove vedere la partita degli amaranto
Sarà spettacolo sugli spalti con uno stadio che dovrebbe presentare un grande colpo d'occhio
11 Gennaio 2026 - 00:34 | Redazione
Si affrontano le due formazioni che all’inizio della stagione venivano indicate come le favorite per la vittoria finale. Pessimo inizio per gli amaranto, andamento altalenante per la Nissa che si è vista recuperare in seguito dalla Reggina ben dieci punti in sei partite. Adesso lo scontro diretto che può dire molto per il futuro delle due squadre.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand