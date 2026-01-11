City Now

Nissa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Torrisi

In difesa torna la coppia formata dai fratelli Girasole

11 Gennaio 2026 - 00:27 | Redazione

Reggina Edera

Subito convocati gli ultimi due arrivati Guida e Giuliodori, ma mister Torrisi dovrà però rinunciare a due calciatori importanti nel reparto difensivo. Non sono stati convocati per infortunio Desiato e soprattutto Verduci che, probabilmente, questa partita l’avrebbe giocata da titolare. Torna disponibile Adejo. Dubbi per il tecnico per la corsia sinistra sia bassa che alta.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto (Panebianco); Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia (Edera); Ferraro. All. Torrisi

RegginaReggio Calabria Calcio