Nissa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Qualche dubbio per Torrisi

Subito convocati gli ultimi due arrivati Guida e Giuliodori, ma mister Torrisi dovrà però rinunciare a due calciatori importanti nel reparto difensivo. Non sono stati convocati per infortunio Desiato e soprattutto Verduci che, probabilmente, questa partita l’avrebbe giocata da titolare. Torna disponibile Adejo. Dubbi per il tecnico per la corsia sinistra sia bassa che alta.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Lanzillotta, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto (Panebianco); Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia (Edera); Ferraro. All. Torrisi