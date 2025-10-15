Nissa, Russello: ‘Non ci siamo mai nascosti. Per il vertice c’è anche la Reggina’

Dopo due pareggi consecutivi la Nissa strappa un sudatissimo successo sul campo della Vigor Lamezia, favorita pure dal rigore fallito dai padroni di casa sul risultato di 0-0. Dopo aver commentato la partita, il Ds Russello, intervistato dai colleghi di notiziariocalcio, ha parlato del prossimo avversario, il Savoia, e delle favorite per la vittoria del campionato: “Sappiamo bene il valore che ha la rosa del Savoia. Una squadra ben costruita. Vogliamo preparare la settimana in serenità e tranquillità, consapevoli di incontrare un grandissimo club sia per rosa, come detto, che per blasone. Vincere significherebbe prendere la testa della classifica, da vedere se poi a pari punti con qualche altra perché siamo in quattro ad essere a dodici punti ad oggi. Scontato che, ovviamente, l’importante non è essere primi domenica sera ma esserlo a fine campionato, però avrebbe un valore importante perché aumenterebbe l’entusiasmo dei tifosi.

Un torneo, sin qui, magari non bello ma molto livellato. Mi aspetto un probabile reinserimento più in là, nella lotta al vertice, anche della Reggina. Vogliamo cercare di prendere la testa della classifica e cominciare a crederci ancora di più. Noi non ci siamo mai nascosti. Nonostante siamo partiti con un pareggio e la sconfitta di Reggio, che tutto sommato non meritavamo ma che ci può stare di perdere al Granillo. Però, ci siamo ricompattati subito ed il gruppo è questo. Quando hai gente che ha vinto campionati importanti di serie C, un gruppo forte, basta guardarsi in faccia ed è più facile ricompattarci subito“