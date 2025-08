Noleggio lungo termine auto aziendale: perché nel 2025 conviene (e cosa c’entra la Calabria)

Nel 2025 le imprese italiane sembrano aver fatto una scelta chiara: il noleggio a lungo termine è la formula più vantaggiosa per la gestione della mobilità aziendale. E non si tratta solo di un trend passeggero, ma di una trasformazione strutturale nel modo in cui aziende e professionisti organizzano la propria flotta.

Secondo i dati più recenti pubblicati da ANIASA e Dataforce, nel primo trimestre dell’anno sono stati sottoscritti oltre 254.000 contratti di noleggio a lungo termine, con una crescita del +6,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una dinamica che prosegue anche nei mesi successivi, spingendo la crescita cumulata al +7,6% entro maggio.

Un boom che riflette una nuova consapevolezza: con il noleggio a lungo termine, le aziende ottimizzano i costi, semplificano la gestione, investono in sostenibilità e guadagnano in libertà.

Leggi anche

Perché le imprese scelgono il noleggio a lungo termine?

Dimentica le incombenze legate alla proprietà di un veicolo: manutenzione, assicurazione, bollo, svalutazione. Con il noleggio a lungo termine si ha tutto incluso in un unico canone mensile fisso, per una pianificazione semplice e senza sorprese. Ma i vantaggi non finiscono qui:

Flessibilità : durata da 24 a 60 mesi, con modelli sempre aggiornati

: durata da 24 a 60 mesi, con modelli sempre aggiornati Zero immobilizzazioni : niente anticipo, niente immobilizzi di capitale

: niente anticipo, niente immobilizzi di capitale Vantaggi fiscali : deducibilità dei costi e detrazione dell’IVA

: deducibilità dei costi e detrazione dell’IVA Scelte sostenibili : possibilità di noleggiare veicoli ibridi o elettrici con colonnine di ricarica dedicate

: possibilità di noleggiare veicoli ibridi o elettrici con colonnine di ricarica dedicate Assistenza totale: supporto e manutenzione inclusi

In particolare, a livello nazionale le società Leasys e Ayvens (rispettivamente con una quota di mercato del 26% e del 17%) trainano il comparto con offerte sempre più strutturate e accessibili, anche per PMI e professionisti.

Calabria protagonista: quando il sud diventa esempio virtuoso

A guidare questa rivoluzione in Calabria è EcoHub, con sede a Reggio Calabria, polo di mobilità sostenibile che ha stretto alleanze strategiche con Leasys e Ayvens per portare il noleggio a lungo termine a un livello superiore.

EcoHub non è solo un intermediario: è un partner concreto che accompagna le imprese – grandi e piccole – nella scelta, gestione e personalizzazione della propria mobilità. Con un servizio completamente locale e una consulenza su misura, EcoHub mette al centro il cliente, offrendo un supporto costante dalla selezione del veicolo fino all’assistenza post-contratto.

Leggi anche

L’identikit di EcoHub: tradizione, competenza e visione

EcoHub nasce dalla storica esperienza di F.lli Barillà, da oltre 30 anni attivi nel settore automotive. Ma non si limita a ereditare una tradizione: la reinventa. Come? Unendo il know-how tecnico e gestionale a una visione futuristica fatta di:

Mobilità sostenibile

Servizi digitali

Inclusione di veicoli elettrici e ibridi in flotta

Formazione e assistenza a misura di territorio

Grazie alla partnership diretta con Leasys e Ayvens, EcoHub consente l’accesso a una flotta ampia e diversificata, garantendo standard di qualità elevati e processi di gestione snelli, digitalizzati e flessibili.

Intervista al CEO Giuseppe Barillà: “È il nostro approccio consulenziale a fare la differenza”

Abbiamo incontrato Giuseppe Barillà, CEO di EcoHub, per capire da vicino la visione e i prossimi obiettivi.

Cosa rende vincente il modello EcoHub nel mercato del noleggio auto aziendale?

“Non basta avere a disposizione le flotte dei grandi player. Serve un approccio umano, personalizzato, fatto di ascolto e soluzioni su misura. Il nostro punto di forza è essere vicini al territorio e conoscere i bisogni concreti delle imprese locali.”

Come sta evolvendo la domanda di mobilità?

“Vediamo una crescita significativa della domanda di veicoli elettrici e ibridi, spinta anche dagli obiettivi ESG delle aziende. Per questo offriamo pacchetti green, supporto alle installazioni di colonnine e reportistica avanzata sul risparmio ambientale.”

Quali sono le prospettive per il futuro?

“Continueremo a investire in sostenibilità e servizi digitali. Vogliamo che EcoHub diventi sempre più un punto di riferimento per tutto il Sud Italia. E puntiamo su nuove formule di noleggio anche per i privati e i neopatentati.”

Il noleggio come scelta consapevole

Con oltre il 37% di propensione al noleggio anche da parte dei privati, la Calabria si conferma una delle regioni più dinamiche sul fronte della mobilità alternativa. I dati parlano chiaro: il noleggio conviene e non è più appannaggio solo delle grandi aziende.

EcoHub ha saputo interpretare questo cambiamento, portando valore al territorio, risposte concrete alle esigenze di business e una visione sostenibile, accessibile e innovativa.