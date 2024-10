Coppa del mondo del panettone: i 10 vincitori della tappa di Reggio – FOTO

Si è conclusa la prima tappa delle preselezioni italane della Coppa del Mondo del Panettone, il concorso internazionale sul lievitato per eccellenza: a Reggio Calabria, nella splendida cornice del Teatro Francesco Cilea, i giurati hanno valutato e degustato con attenzione tutti e trenta i panettoni in gara.

Una giornata intensa, che ha visto il coinvolgimento della giuria e del comitato organizzativo, coordinato da Giuseppe Piffaretti, patron della manifestazione, e da Angelo Musolino, presidente Conpait e punto di riferimento per l’evento. Presente anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore alle attività produttive Irene Calabrò.

La giuria, formata da Nino Rossi, Chef stellato; Beniamino Bazzoli, Maestro lievitista; Gaetano Mignano, Campione del mondo Coppa della Gelateria; Beppe Leotta, Presidente Conpait Sicilia, Rocco Scutellà, Maestro pasticcere AMPI; Giuseppe Russi, Campione del mondo pasticcieria, Giovanna Pizzi, Food blogger, Miglior sommelier Calabria 2011, PierPaolo Magni, Maestro pasticciere AMPI e Campione del mondo Coppa della Gelateria.

Spiega Giuseppe Piffaretti:

“Grazie a tutti i giurati per il lungo e meticoloso lavoro, grazie al sindaco di Reggio Calabria e all’Assessore che ci hanno messo a disposizione il Teatro Francesco Cilea, un luogo unico. Un ringraziaamento speciale va a Conpait e al suo presidente Angelo Musolino per l’indispensabile supporto organizzativo. Ci tengo a sottolineare che qui abbiamo trovato non solo un’eccellente ospitalità, ma soprattutto una cura organizzativa degna di nota, con una cura di tutti i dettagli come si vede di rado”.