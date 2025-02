Csm, Cannizzaro: ‘Congratulazioni a Gaeta, primo reggino Procuratore Generale’

“La nomina di Pietro Gaeta a Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione è un traguardo di grande rilevanza, non solo per la sua carriera personale, ma anche per la Calabria e, in particolare, per Reggio Calabria dove è nato nel 1958. Le congratulazioni a Pietro Gaeta sono più che meritate, e questo risultato è motivo di orgoglio per tutta la Calabria. Reggio Calabria vede per la prima volta uno dei suoi figli raggiungere un ruolo così prestigioso nel sistema giudiziario italiano. Questo traguardo è un’ulteriore dimostrazione che, con impegno e determinazione, è possibile raggiungere posizioni di altissimo livello, portando con sé il valore e l’orgoglio delle proprie radici. Auguriamo a Pietro Gaeta un mandato ricco di successi e di contributi significativi alla giustizia italiana.”