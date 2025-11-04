Reggio, nomine nelle partecipate. La segretaria generale Criaco: ‘La short list viene aggiornata ogni anno’

L’Avviso pubblico per la nomina di Amministratore e componente del Cda delle società comunali al centro dei lavori della Commissione Controllo e garanzia presieduta da Massimo Ripepi. La dirigente Nipote: 'La procedura assicura un’attenzione particolare alle professionalità interessate'

Nel corso dei lavori della IX Commissione (Controllo e garanzia), presieduta da Massimo Ripepi, si è tenuta l’audizione della segretaria generale del Comune di Reggio Calabria, Antonia Criaco, e della dirigente Luisa Nipote.

Presente anche la Responsabile del procedimento, Mariangela Chirico, già audita in una seduta precedente. L’oggetto della convocazione era il controllo degli atti amministrativi relativi all’Avviso pubblico per la nomina quale Amministratore unico e/o Componente del Consiglio di Amministrazione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate dell’ente.

La precisazione della segretaria generale Criaco

In apertura dei lavori, la segretaria generale Criaco ha chiarito che l’avviso portato all’ordine del giorno dell’organismo consiliare è stato in realtà solo riproposto di recente in continuità con una prassi «che si è verificata puntualmente ogni anno fin dal 2019». Dunque la procedura, ha aggiunto Criaco, serve sostanzialmente ad attuare «nient’altro che un aggiornamento annuale dell’elenco in questione da parte dell’Amministrazione comunale».

L’intervento della dirigente Nipote

A confermare tale circostanza è stata anche la dirigente Nipote che, entrando ulteriormente nel dettaglio, ha chiarito che si tratta, tecnicamente, non di un vero e proprio adempimento da parte dell’Amministrazione comunale, bensì di una procedura che di fatto garantisce «un’attenzione particolare alle professionalità di quanti puntano a rientrare nella short list e che, eventualmente, dovranno poi rappresentare le società partecipate nei ruoli di competenza».

I numeri e lo stato della procedura

Rispondendo alle domande del presidente Ripepi, la dirigente ha inoltre specificato che la procedura attualmente è ancora in corso e che si procederà con la nomina della Commissione cui spetta il compito di analizzare i curricula pervenuti per valutarne l’inserimento nella short list.

È stato infine chiarito, rispondendo a specifica domanda di Ripepi, che finora sono pervenute all’ente circa 70 domande, a conferma dell’adeguata pubblicità data alla procedura, e che, al netto di queste ultime, nell’elenco aggiornato annualmente negli scorsi anni sono presenti circa 230 candidature.