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‘Notre Dame de Paris’ a Reggio Calabria, enorme la richiesta di biglietti. Aggiunta seconda data

Dopo il tutto esaurito delle serate del 25 e 26 novembre e delle matinée per le scuole, il Palacalafiore ospita una replica domenica 27 alle 17

22 Ottobre 2016 - 16:22 | di Pasquale Romano

Notre Dame de Paris, Quasimodo, Esmeralda e Febo: lo spettacolo al Palacalafiore di Reggio Calabria

notre dame de paris - quasimodo esmeralda febo

Dopo quattordici anni dalla prima a Catanzaro e dodici da quella a Reggio,il ritorno in Calabria con il cast originale dell’Opera Musicale Notre DameDe Paris di Riccardo Cocciante, prodotta da David Zard, ha scatenato entusiasmo e numeri record. Mentre si avviano al tutto esaurito gli spettacoli serali del 25 e 26 novembre, il Palacalafiore di Reggio è già sold out per gli spettacoli del mattino riservati alle scuole, con ottomilastudenti che arriveranno da tutta la regione e anche dalla Sicilia.

La seconda data del 27 novembre

L’enorme richiesta di biglietti ha indotto produzione ed organizzazione a programmare un nuovo spettacolo per domenica 27 novembre alle 17. “Questa nuova replica – spiega il promoter Ruggero Pegna – è stata collocata in giorno e orario che possano facilitare gli spostamenti da altre città e, soprattutto, andare incontro a chi durante la settimana sarebbe stato impossibilitato ad assistere allo spettacolo. Rimangono invariati settori,prezzi, sconti per gruppi e ragazzi. La vendita dei biglietti per questo nuovo spettacolo, come per quelli delle sere precedenti, sarà effettuata nei punti Ticketone e Show Net (a Reggio: B’art e New Taxi) e online al sitowww.ticketone.it, a partire dalle ore 12.00 di domani (sabato 22 ottobre).

”Per tutte le informazioni è possibile telefonare alla segreteria della ShowNet, al numero telefonico 0968441888 o consultare il sito webwww.ruggeropegna.it.L’Opera musicale “Notte Dame De Paris”, prodotta oggi da Clemente e DavidZard, è un’alchimia unica e forse irripetibile, che porta innanzitutto la firma di Riccardo Cocciante per le musiche e di Pasquale Panella per i testi nella versione italiana. Le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller; i costumi sono di Fred Sathal e le scene di ChristianRätz. Un team di artisti di primo livello, diretti magistralmente dalregista Gilles Maheu, hanno reso quest’opera un assoluto capolavoro.

Il cast e gli artisti dello spettacolo

Questo attesissimo nuovo tour è interpretato da uno strepitoso castcomposto, tra gli altri, da alcuni dei protagonisti della prima edizione edai principali nomi del genere: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno(Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), MatteoSetti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso)e oltre 30 ballerini, acrobati e breakers.

“Notre Dame De Paris” a Reggio chiuderà “Fatti di Musica Radio Juke Box2016”, la trentesima ricca edizione della prestigiosa rassegna del migliorlive ideata e diretta da Ruggero Pegna, evento inserito tra quelli regionali“storicizzati” dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo della RegioneCalabria, ed ha il Patrocinio del Comune di Reggio.

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