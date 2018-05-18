Notte europea dei Musei anche all’antica Kaulon
Apertura straordinaria serale per il Museo Archeologico di Kaulon: giovani musicisti di Monasterace in concerto per la Notte europea dei Musei
18 Maggio 2018 - 11:52 | di Eva Curatola
Anche il Museo Archeologico dell’antica Kaulon parteciperà con un’accattivante iniziativa alla Notte europea dei Musei.
Sabato 19 maggio 2018, dalle ore 20.00 alle ore 23.00, infatti, è prevista un’apertura straordinaria che avrà l’apporto di un coinvolgente evento musicale dal titolo Sulle note dei piccoli talenti di Monasterace.
Alcuni giovani e talentuosi musicisti del luogo si esibiranno al pianoforte ed al violino e con loro i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Monasterace, che frequentano il corso di musica, eseguiranno noti brani musicali.
Interverranno all’iniziativa: Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon; Cesare De Leo, sindaco di Monasterace e Gabriella Pisano assessore comunale all’Istruzione.
Il Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon è afferente al Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon.
Notte europea dei Musei
Sulle note dei piccoli talenti di Monasterace
Museo Archeologico dell’antica Kaulon
c/da Runci SS 106 – Monasterace (Reggio Calabria)
Sabato 19 maggio 2018 – Ore 20.00/23.00
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