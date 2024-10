“Notti d’Estate 2019”, il MArRC in rete con i principali musei nazionali

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria fa “rete” con i principali istituti museali del territorio nazionale, per presentare al pubblico le esperienze più significative ed eccellenti nell’ambito del programma delle aperture straordinarie del giovedì e del sabato, dalle 20.00 alle 23.00, con un biglietto d’ingresso speciale al costo di soli 3 euro per le Notti d’Estate al MArRC 2019.

Giovedì 25 luglio, alle ore 21.00, per “I Grandi Incontri al MArRC” in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la spettacolare terrazza sullo Stretto ospiterà la Conferenza della direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto Eva Degl’Innocenti, sul tema: “Il MarTA: conservazione, valorizzazione, ricerca, identità”.

Interverranno: il direttore del MArRC Carmelo Malacrino e la presidente del CIS Calabria Loreley Rosita Borruto.

«Sono molto onorata di essere al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e ringrazio il direttore Carmelo Malacrino – collega stimatissimo – per avermi invitata», dichiara Degl’Innocenti.

«Il MArRC è museo fratello del nostro Museo Archeologico Nazionale di Taranto: entrambi sono testimoni del valore universale della Magna Grecia e di un Mediterraneo che unisce e non divide. Il MArTA è diventato un vero e proprio centro di ricerca, di educazione e di inclusione sociale, un’agorà del XXI secolo».

Il direttore Carmelo Malacrino commenta:

«Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto è il grande attrattore della Puglia, così come il MArRC lo è per la Calabria. Sono i Musei sono tra i più importanti per i reperti di età magnogreca ed entrambi vantano una ricca collezione che copre un ampio spettro temporale, dalla Preistoria fino al Medioevo, ed è rappresentativa della storia di tutto il territorio regionale».