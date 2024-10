Novellino: ‘Reggina abituata a grandi palcoscenici e ben gestita’

Cresce l’attesa con il trascorrere dei giorni. Tutti aspettano il big match che si giocherà lunedi sera al S. Nicola tra il Bari e la Reggina, l’incontro tra le due formazioni indicate come favorite per la vittoria finale, insieme a Catania, Catanzaro e Ternana. I colleghi di tuttobari.com hanno intervistato uno degli allenatori più esperti del panorama calcistico italiano come Walter Novellino, tra l’altro ex amaranto: ”

In questa serie C molte squadre, per storia, blasone o spese fatte, non possono fallire o comunque sono obbligate a puntare in alto. Oltre a Bari, Catania e Reggina, che hanno anche la pressione di essere piazze enormi, Ternana e Teramo si son mosse molto e dietro, ma non staccate, vedo bene anche Avellino, Casertana e Potenza che potrebbero dare fastidio”.

Sulla gara tra Bari e Reggina: “Sarà una grande atmosfera: la Reggina è abituata a giocare in palcoscenici importanti, anche al Granillo spesso ci sono moltissimi tifosi. I calabresi sono molto forti e ben gestiti da Taibi, così come il Bari è ben gestito da Scala, sarà una bellissima partita. Le contestazioni nei confronti di Cornacchini mi sembrano assurde”.

Leggi anche

Leggi anche