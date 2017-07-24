372 partecipanti, 93 squadre e oltre 700 partite: l'Arena dello Stretto chiude la Summer League tra sport, motori e il ringraziamento della famiglia Laganà

372 partecipanti in 10 diverse categorie, 93 squadre provenienti da tutta Italia, oltre 700 partite in una location unica al mondo. Decine di aziende reggine hanno scommesso sul successo di una manifestazione importante nel cuore della città. Tra queste la concessionaria “Sudauto” di Reggio Calabria che, in occasione del Renault Vertical Summer Tour, l’evento itinerante che tra luglio e agosto fa sosta nelle località di mare più cool d’Italia, ha portato in piazza i suoi Crossover targati Renault: la Kadjar Hypnotic, la nuova Renault Capture e in anteprima assoluta il nuovo Renault Koleos.

“Un’Arena dello Stretto sempre ai limiti della capienza, a qualsiasi ora della notte – scrive soddisfatto Luca Laganà su FB – Sono stanco, stanchissimo ma con altrettanto felice di aver fatto scorrere questa #Ntc Summer League senza intoppi: c’ha provato il vento, la salsedine, l’umidità, il caldo, qualche “cittadino poco felice di vedere eventi del genere” ma avevamo più voglia noi, decisamente” Avremo fatto sicuramente tanti errori ma ci abbiamo messo veramente tutto quello che avevamo.

Voglio, anzi devo assolutamente, ringraziare pubblicamente tutto lo splendido ed efficacissimo staff della Summer League, in particolare la mia Roby che si è rivelata la marcia in più di questo evento. Per 3 giorni abbiamo colorato solo un pezzo della nostra città, ma una volta caduta la goccia, la macchia si espande.

E di gocce ne cadranno altre.tante altre”.

La tre giorni all’Arena dello Stretto

Durante la tre giorni, nel week-end appena trascorso, l’Arena ha visto migliaia di giovani sportivi alternarsi in riva allo Stretto sul campo targato “Lumaka Basket”.

“Per noi è il secondo anno di #Ntc e siamo davvero orgogliosi di aver coinvolto migliaia di amanti della pallacanestro e dello sport – spiega Lucio Laganà – Ringrazio l’amministrazione per il sostegno ricevuto nell’organizzazione dell’evento sportivo che rientra nell’Estate reggina 2017, ringrazio mio figlio Luca, vera anima del progetto. Ringrazio infine tutte le aziende che hanno partecipato al progetto tra cui “Sudauto” che ha coinvolto tutti gli appassionati di motori”.

Il Renault Vertical Summer Tour con Sudauto

Nel corso della tre giorni gli amanti delle quattro ruote hanno infatti potuto scoprire i segreti del nuovo SUV Koleos e hanno potuto sedere al volante dei vari modelli della gamma Renault tra cui la Nuova Captur la sportivissima Twingo GT 110 cv e anche la Prestigiosa Scenic Bose 1.5 110cv EDC ( cambio Automatico).

“La famiglia Laganà è un esempio per la nostra città – dichiara Domenico Zema, titolare di “Sudauto” – Quando mi hanno proposto la partecipazione all’evento ho pensato subito di affiancare il marchio ‘Sudauto’ a quello ‘Lumaka’.

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