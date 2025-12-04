A Reggio apre Giorgia’s Restaurant: il dinner club che unisce food, musica e intrattenimento – FOTO

A Reggio Calabria arriva qualcosa di nuovo, diverso, atteso. Un locale che non si limita a riempire uno spazio, ma cambia il modo di vivere la sera in città. Giorgia’s Restaurant apre le sue porte e porta con sé un’idea chiara: unire cucina, musica e atmosfera in un’unica esperienza.

L’inaugurazione di sabato lo ha dimostrato subito: una serata piena, partecipata, che ha dato ai reggini un assaggio concreto di ciò che il locale sarà, raccogliendo consenso e curiosità.

Negli ambienti che un tempo ospitavano “Dante” oggi nasce una nuova storia.

Gli architetti Nick Maltese e Fabio Latella hanno stravolto tutto. Hanno scelto linee pulite, geometrie moderne e un colore dominante, il burgundi, che accoglie senza invadere e dà immediatamente la misura del carattere del locale. Un design che punta dritto allo stile internazionale, ma con un’anima calabrese ben riconoscibile.

Giorgia’s Restaurant è un dinner club, qualcosa che a Reggio mancava. È il posto dove si va per cenare bene, restare, ascoltare musica e vivere una serata completa. La cucina spazia tra piatti mediterranei, sushi curato nei dettagli e una pizzeria che lavora materie prime selezionate con tecniche moderne.

Una proposta pensata per chi cerca versatilità: cene eleganti, aperitivi che diventano serata, eventi che cambiano ritmo a seconda del pubblico.

E poi c’è il sabato, il cuore del progetto. Ogni settimana special guest, performance live e DJ set trasformeranno il dinner club in un punto caldo della nightlife cittadina. La programmazione ufficiale è in arrivo, ma l’idea è già chiara: dare a Reggio un appuntamento fisso, riconoscibile, di qualità.

Le parole di Marco Crucitti raccontano bene lo spirito del progetto:

“Per noi Giorgia’s Restaurant rappresenta un passo avanti nella ristorazione e nell’intrattenimento della città. Abbiamo voluto creare un luogo che unisse qualità, bellezza e atmosfera. Siamo orgogliosi del risultato e non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti”.

In via Georgia 1 nasce così un nuovo punto d’incontro. Un luogo dove la cena incontra la musica, dove l’ambiente fa la differenza e dove Reggio Calabria può finalmente scoprire un modo diverso di vivere la notte. Giorgia’s Restaurant è pronto. E sembra già avere tutti gli ingredienti per diventare una certezza.