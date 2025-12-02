Reggio, ecco ‘Twins Restaurant’: la scommessa di un imprenditore che ha scelto di tornare – VIDEO

Titolare e chef, Domenico Calarco dopo anni all'estero, ha scelto di tornare nella sua città natale. L'invito ai reggini per un aperitivo esclusivo

Originale. Vibrante. Audace.

Sono solo tre degli aggettivi perfetti per descrivere “Twins“.

Cos’è? Il ristorante, fuori dagli schemi, che, da qualche mese, ha aperto le sue porte a Reggio Calabria.

Twis Restaurant Fine Dining & Wine Bar

La scena gastronomica cittadina si arricchisce di una nuova stella: Twins Restaurant Fine Dining & Wine Bar, un locale che non è solo un ristorante, ma un vero e proprio progetto di riscatto e innovazione.

Dietro questa nuova realtà, c’è un imprenditore e chef che ha scelto di tornare nella sua città natale, portando con sé un’esperienza internazionale oltre ad un profondo amore per la propria terra. Dopo anni trascorsi in Svizzera, dove ha acquisito e gestito locali, partecipato a trasmissioni televisive e gare culinarie, Domenico Calarco ha deciso di far ritorno a Reggio Calabria dando vita alla sua idea di ristorante, “Twins”, “gemelli”, dai due figli che lo hanno convinto a tornare e progettare un futuro a lungo termine.

Twins Restaurant si trova nel cuore del centro storico, in via Tommaso Campanella 57/61. Dopo un importante intervento di rinnovamento, il locale ha riaperto le sue porte quest’estate con un look fresco, elegante e dinamico, pronto ad accogliere una clientela che cerca qualcosa di nuovo.

Non solo ristorante, ma wine bar, bistrot e presto anche cigar lounge, insomma, un luogo dove ogni angolo è pensato per offrire un’esperienza completa e unica.

La cucina di Twins è il cuore pulsante di questo progetto.

Qui, la tradizione incontra l’innovazione: i piatti, ispirati alla cucina calabrese, sono rivisitati in chiave gourmet. Animelle di vitello, ossobuco, pesce fresco a km0 e crudi raffinati sono solo alcuni dei piatti che caratterizzano il menù, pensato per chi ama la buona cucina ma non vuole rinunciare alla novità.

Tra le novità più sorprendenti spicca l’angolo filetteria, uno spazio dedicato agli amanti della griglia: qui è possibile gustare ogni tipo di filetto, anche quelli delle specie più particolari come renna, cervo, canguro, oltre ai classici tagli di manzo, suino nero di Calabria e agnello.

La selezione di ingredienti è di altissima qualità: olio d’oliva, formaggi locali, salumi e il particolare finger lime calabrese, utilizzato per aggiungere un tocco di freschezza ai piatti. Ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della Calabria, ma proiettato verso un futuro che non teme le sfide gastronomiche.

Twins offre anche una vasta selezione di vini, pensati per accompagnare ogni piatto, creando abbinamenti che soddisfano i palati più esigenti. Non solo cibo, ma un’esperienza sensoriale completa, dove il gusto si fonde con un’atmosfera accogliente e raffinata. Ma la vera sorpresa arriverà con l’apertura della Cigar Lounge, un angolo dedicato agli amanti del buon tabacco, dove è possibile rilassarsi in un ambiente esclusivo.

Grazie al suo bagaglio professionale, Domenico Calarco ha saputo dare vita ad un team giovane e affiatato, pronto a offrire un servizio impeccabile ed a garantire un’esperienza unica, che unisce l’alta cucina alla convivialità di un ambiente che sa essere allo stesso tempo sofisticato e accogliente.

E per “toccare con mano” tutte le sue peculiarità, Twins invita tutti ad un evento speciale dal 5 al 7 dicembre. In questi giorni, il ristorante accoglierà i suoi ospiti con un aperitivo esclusivo a base di vin brulè, crespelle e musica, un modo perfetto per entrare nell’atmosfera unica del locale. Si parte dalle 17:00.

Twins Restaurant è pronto a conquistare i cuori e i palati di chiunque decida di fare il primo passo in questo viaggio gastronomico.

Maggiori informazioni

Twins Restaurant si trova in Via Tommaso Campanella 61, Reggio Calabria

Per riservare il tuo tavolo chiama il 3931409937.

Sempre aperto sia a pranzo che a cena, il locale è il luogo ideal anche per pranzi veloci di lavoro e spuntini per chi ha voglia di qualcosa di davvero buono. A partire da questa settimana, è in programma l’apertura del bistrot.

Per scoprire tutte le novità e rimanere sempre aggiornato, segui la pagina Instagram.