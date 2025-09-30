Un nuovo punto di gusto a Reggio: il ristorante d’asporto di Pasquale De Stefano – FOTO

Nel cuore di Reggio Calabria, in Via del Torrione 61, è nato Baraka Kebab, un nuovo tempio del gusto che unisce tradizione e modernità: il ristorante d’asporto di Pasquale De Stefano, reggino doc con la passione per la buona cucina e l’ospitalità, in società con Al Kamal, originario del Bangladesh. I due, amici di lunga data, hanno deciso di unire il meglio della cultura occidentale e orientale, per dare vita a prodotti dal gusto unico.

Qui ogni piatto racconta una storia fatta di profumi e sapori autentici, capace di conquistare chi cerca una pausa veloce ma ricca di qualità.

Kebab, hamburger, pizza e fritti: un viaggio tra culture

Il menù è un vero e proprio viaggio gastronomico.

Kebab speziati preparati con carni 100% halal, cotti e serviti nel rispetto della tradizione orientale.

Hamburger succosi realizzati con ingredienti freschi e combinazioni sfiziose.

Una selezione di pizze fragranti, cotte alla perfezione per accontentare ogni palato.

Friggitoria croccante, perfetta per chi ama concedersi un momento di puro piacere.

Tradizione orientale e anima reggina

Pasquale ha voluto portare a Reggio Calabria i sapori tipici della cucina orientale, senza dimenticare le radici e il calore dell’accoglienza calabrese. Il risultato è un locale che sa fondere culture diverse, creando un punto di incontro tra oriente e mediterraneo.

Perché scegliere questo ristorante

Ingredienti selezionati e freschi ogni giorno.

Carni halal, per garantire qualità e rispetto delle tradizioni culinarie.

Una varietà di piatti pensata per soddisfare tutti: dagli amanti della pizza ai fan dello street food.

Atmosfera familiare e passione autentica di un imprenditore reggino che ha fatto della cucina la sua missione.

Se sei a Reggio Calabria e vuoi vivere un’esperienza gastronomica diversa, passa da Baraka Kebab in Via del Torrione 61 e lasciati conquistare dai sapori del nuovo ristorante d’asporto firmato Pasquale De Stefano.

Telefono 0965493950. Whatsapp 3894933060.

Aperto da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:30 alle 22:00. Sabato, domenica e festivi dalle 18:30 alle 22:00.

Il gusto autentico è a due passi da te: ordina, porta via e gusta.