Nuova Igea: l’appello della società ai tifosi giallorossi

Ultima di campionato in casa per i giallorossi, contro un Siracusa che si gioca la promozione

Si è giunti all’ultima partita della stagione con squadre ancora in lotta per raggiungere i propri obiettivi e altre che ancora dovranno raggiungerli. La Nuova Igea è tra quelle che domenica scorsa ha festeggiato la permanenza in serie D, in realtà avrebbe potuto farlo anche prima, ma l’esclusione dell’Akragas ha fortemente penalizzato la compagine siciliana, essendosi vista sottratta di ben sei punti.

L’ultima apparizione casalinga è contro la capolista Siracusa che a Barcellona Pozzo di Gotto, si gioca la promozione in serie C.

Per festeggiare la permanenza, la società ha rivolto un invito alla tifoseria locale: “Per la maglia, per l’orgoglio igeano, per la Città. Con la grinta, la testa, il cuore, l’orgoglio.

Vola, aquila giallorossa. Vola in alto e domenica festeggia questa salvezza perché te la meriti.

E da lassù anche il nostro amico Giuseppe Puliafito farà il tifo per te e farà festa con noi“.

Forza Nuova Igea Virtus!