Nuova Igea, ‘caso De Falco’: oggi l’udienza. I tempi per il dispositivo della sentenza

Settimana cruciale per la compagine giallorossa. E domenica c'è la Reggina

Se per la Reggina la sfida di domenica contro la Nuova Igea ha un grande significato, per i siciliani è la settimana intera che può risultare decisiva per il proprio futuro. Infatti, insieme all’importantissima gara contro gli amaranto, attenderà dopo l’udienza di oggi, tra domani e giovedi il dispositivo della sentenza. Così su Gazzetta del Sud:

“Si apre una settimana importante per l’Igea Virtus, chiamata, tra oggi e domenica, a giocare due partite cruciali, su due campi diversi, che indirizzeranno le sorti del campionato giallorosso. La prima è prevista per la mattinata di oggi a Roma nelle aule del Tribunale Federale Nazionale, dove si terrà l’udienza dibattimentale del ‘caso De Falco‘.

La società barcellonese, che sarà difesa dall’avvocato palermitano Marco Sabato, ripone piena fiducia nella giustizia sportiva, per questo nell’ambiente non si vuole minimamente prendere in considerazione l’ipotesi di una penalizzazione in classifica. De Falco, sul quale pendevano tre turni di squalifica comminategli nella scorsa stagione quando il portiere classe 2006 indossava la maglia Primavera della Reggiana, ha comunque scontato lo stop in maglia giallorossa non venendo convocato dalla sesta all’ottava giornata per le sfide contro Gela, Sambiase e Paternò.

A detta del club quindi si è operato in buona fede una volta accortisi dell’inghippo burocratico senza violare i principi della lealtà sportiva. Le prossime saranno ore caldissime, atteso tra domani e giovedì il dispositivo della sentenza”.