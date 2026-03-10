City Now

Serie D: il programma delle partite dopo la sosta e la classifica

Spicca il big match tra la Nuova Igea e la Reggina

10 Marzo 2026 - 10:42 | Redazione

Pallone Serie D

Dopo la sosta imposta dal calendario, riparte il campionato di serie D. Nel girone I spicca il big match tra la Nuova Igea e la Reggina con i primi vera rivelazione insieme all’Athletic Palermo, mentre gli amaranto, partiti come favoriti, dopo un inizio disastroso, si trovano a rincorrere e non possono più sbagliare un colpo. Si riparte così:

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Paternò

Acireale – Enna

Gela – Milazzo

Messina – Nissa

Nuova Igea – Reggina

Ragusa – Vibonese

Sancataldese – Sambiase

Savoia – Gelbison

Vigor Lamezia – Favara

La classifica

  1. Athletic Palermo 51
  2. Savoia 50
  3. Nuova Igea 50
  4. Reggina 47
  5. Nissa 47
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina (-14) 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

