Serie D: il programma delle partite dopo la sosta e la classifica
Spicca il big match tra la Nuova Igea e la Reggina
10 Marzo 2026 - 10:42 | Redazione
Dopo la sosta imposta dal calendario, riparte il campionato di serie D. Nel girone I spicca il big match tra la Nuova Igea e la Reggina con i primi vera rivelazione insieme all’Athletic Palermo, mentre gli amaranto, partiti come favoriti, dopo un inizio disastroso, si trovano a rincorrere e non possono più sbagliare un colpo. Si riparte così:
Il programma della giornata
Athletic Palermo – Paternò
Acireale – Enna
Gela – Milazzo
Messina – Nissa
Nuova Igea – Reggina
Ragusa – Vibonese
Sancataldese – Sambiase
Savoia – Gelbison
Vigor Lamezia – Favara
La classifica
- Athletic Palermo 51
- Savoia 50
- Nuova Igea 50
- Reggina 47
- Nissa 47
- Gelbison 40
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30
- Ragusa 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Acireale (-1) 23
- Messina (-14) 23
- Favara 21
- Paternò 17