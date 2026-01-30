Nuova-Igea-Reggina: cambia la data in calendario dell’incontro
Altro match di grande interesse quello tra l'attuale capolista e gli amaranto
30 Gennaio 2026 - 15:15 | Redazione
La decima di ritorno del campionato di serie D, ha visto modificarsi la data rispetto alla programmazione iniziale. In quella giornata la Reggina dovrà rendere visita all’attuale capolista Nuova Igea, con il turno di riposo anticipato e quindi l’incontro si giocherà giorno 15.03.2026 anzichè l’8.03.2026.
Il comunicato
“A seguito della ufficializzazione delle date di svolgimento della “Viareggio Cup 2026” (9 -23 marzo 2026) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, DISPONE la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Serie D, per la corrente stagione sportiva, così come di seguito specificato:
il 15 marzo 2026 (data prevista in calendario come riposo) è invece programmata la decima giornata di ritorno;
l’8.3.2026 (data prevista per la decima giornata di ritorno) è infine programmato il turno di riposo”.