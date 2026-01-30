Reggina: è il momento di spingere, c’è bisogno dei tifosi. Tanti tifosi!

La sfida tra Reggina e Savoia di domenica al Granillo non è una semplice partita di campionato, ma un vero e proprio big match molto sentito e che entusiama soprattutto i tifosi. Entrambe le squadre, infatti, sono pronte a darsi battaglia sul campo, ma è il calore del pubblico che potrebbe fare la differenza.

Leggi anche

I sostenitori del Savoia stanno rispondendo con forza all’appello. Al momento, sono circa 420 i biglietti venduti, ma il numero è destinato a crescere e si prevede che il settore ospiti possa raggiungere il limite massimo (600 i tagliandi disponibili). Una presenza che sicuramente darà colore e calore alla partita.

Dall’altra parte, sponda Reggina, c’è mobilitazione ma serve spingere di più. Al momento, sono circa 4700 le presenze che si registrano in totale tra abbonati e biglietti acquistati. Società, tecnico e giocatori si aspettano una risposta più forte dal pubblico di casa. La Reggina ha dimostrato sul campo di esserci e soprattutto di essere in piena corsa, il sostegno del popolo amaranto è certamente il carburante necessario per la squadra, è soprattutto Torrisi a ripeterlo quando distribuisce i meriti di questa rimonta.

Ha sempre evidenziato l’importanza del pubblico, spesso sottolineando come l’incitamento dei tifosi abbia avuto e avrà un ruolo cruciale. Ora, con la partita che si avvicina e con tanto in gioco per la Reggina, è il momento di dare tutto. La vendita dei biglietti deve accelerare, perché la partita di domenica potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro.

Leggi anche

Se non sarà possibile raggiungere il tutto esaurito, l’obiettivo è comunque quello di riempire lo stadio quanto più possibile. Ogni singola presenza sugli spalti potrebbe essere determinante, perchè la Reggina ha bisogno di ogni singolo tifoso che la spinga verso la vittoria.

L’appello è quindi chiaro: è il momento di fare la propria parte. Gli ultras della Curva Sud hanno già risposto, tocca a tutti gli altri rispondere all’appello e garantire una presenza numerosa, perché questa partita, più di altre, ha il sapore di un’occasione che non può essere sprecata.