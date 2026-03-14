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Nuova Igea-Reggina: i convocati amaranto. Torrisi ne porta 23, non c’è Porcino

In sei rimangono a casa, due gli indisponibili, tre andranno in tribuna

14 Marzo 2026 - 15:42 | Redazione

Antonio Porcino Reggina ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nuova Igea Virtus:

Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco, Verduci  Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa

Non convocati: Canino, Chirico, Fanari, Fomete, Pellicanò, Porcino 
Indisponibili: Barillà, Sartore

RegginaReggio Calabria Calcio