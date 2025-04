Nuova Igea-Siracusa: trasferta vietata ai tifosi aretusei. Il comunicato

Ultima di campionato che decide la promozione in serie C

Abbondantemente previsto, diventa ufficiale il divieto per i tifosi del Siracusa a partecipare alla trasferta che la squadra giocherà sul campo della Nuova Igea e che vale la promozione diretta in serie C.

“In vista della gara valida per la 34^ giornata del girone I di serie D, in programma allo stadio “D’Alcontres Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto domenica 4 maggio alle ore 15, su indicazione del Prefetto della provincia di Messina è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa”.