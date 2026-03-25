Nuova Igea Virtus-Reggina: le formazioni ufficiali. Torrisi rimette tutti al loro posto
Si torna all'undici che ha effettuato la grande rimonta
25 Marzo 2026 - 13:43 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Nuova Igea Virtus-Reggina, gara valida per il recupero della 27ª giornata del campionato di Serie D girone I:
NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Cham, Maltese, Maggio; Provazza, De Souza, Calafiore, Cicirello, Longo; Mirashi, Samake. All. Marra
A disposizione: Bongiovanni, Squillace, Maddaloni, Mascari, Vacca, Cardinale, Balsano, Ferrara, Papserio.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Ragusa, Palumbo, Porcino, Pellicanò, Sartore, Macrì.
Arbitro: Matteo Cavacini (Legnano). Assistenti: Andrea Giulio Adragna (Milano), Luigi Fabrizio D’Orto (Busto Arsizio)