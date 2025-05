Istituite dal Consiglio Regionale tre nuove riserve naturali, Mancuso: ‘In linea con l’obiettivo della transizione ecologica’

Il Consiglio Regionale ha approvato tre nuove leggi per l’istituzione delle Riserve naturali di Trinchise, del fiume Vitravo, delle grotte rupestri di Verzino e delle Dune di Giovino. Questi provvedimenti proseguono l’azione di salvaguardia delle aree naturalistiche già avviata nel 2023 con l’approvazione della legge-quadro su ‘Aree protette e sistema regionale della biodiversità’.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha dichiarato:

“L’approvazione di queste leggi è in linea con le sensibilità che si registrano in tutto l’Occidente e coerenti con l’obiettivo della transizione ecologica per cui l’Europa ha messo a disposizione dell’Italia ingenti risorse”.