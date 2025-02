Ryanair, due hangar a Lamezia e nuove rotte: ‘Costruiamo la Calabria del futuro’

“La storia di Ryanair in Calabria è una storia di successo per la Regione. È cominciata nel 2000, 25 anni fa, con l’inizio delle operazioni a Lamezia e il primo volo verso Londra. Nello stesso anno, Ryanair inizia le operazioni anche a Crotone”.

Leggi anche

Con un video di meno di tre minuti la compagnia low cost irlandese ha riavvolto il nastro con un riepilogo di tutti gli investimenti in Calabria.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina all’interno dello scalo lametino Eddie Wilson, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha annunciato la costruzione di due hangar e una stagione estiva 2025 con numeri in aumento rispetto al 2024.

Ryanair ha presentato inoltre il nuovo piano di investimenti in Calabria insieme al presidente di Enac Pierluigi Di Palma e l’amministratore unico della Sacal Marco Franchini.

“Ringrazio la Regione Calabria con il presidente Occhiuto che sta rendendo sempre più competitivo il sistema aeroportuale calabrese, i due nuovi hangar porteranno almeno 300 nuovi posti di lavoro – ha spiegato Wilson – In Italia contiamo di finire il 2025 con 200 milioni di passeggeri, con l’obiettivo di arrivare a 300 milioni l’anno successivo. Speriamo che altri seguano l’esempio della Calabria, eliminando le tasse municipali”.

Negli anni, l’impegno di Ryanair in Calabria è cresciuto fino all’apertura della prima base Regione a Lamezia. Da quel momento, Ryanair ha continuato a crescere fino a raggiungere nel 2014 un milione di passeggeri in Calabria. Nel 2024 cambia tutto. La lungimirante decisione della Regione Calabria e del Presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale apre una nuova era per Ryanair e per la Calabria che diventa la Regione italiana con i più bassi costi di accesso. A questo, Ryanair ha risposto con un piano di crescita super potenziato e un incremento della capacità del 50%.

Leggi anche

Nello stesso anno, Ryanair avvia le operazioni a Reggio Calabria con l’apertura della seconda base Regione e due aeromobili basati a Reggio. Il primo volo Ryanair è decollato da Reggio nell’aprile 2024. Ma Ryanair continua a crescere in tutta la Calabria.

Nel 2024 ha superato i 15 milioni di passeggeri a Lamezia e ha raggiunto i primi 300.000 passeggeri a Reggio. Solo nell’inverno 2024 i passeggeri in Regione sono aumentati del 68% rispetto all’inverno 2023 e dell’82% rispetto all’inverno 2019.

Leggi anche

Nell’estate del 2025 un secondo aereo sarà basato a Lamezia portando a 4 il numero degli aerei basati in Regione per un investimento complessivo di 400 milioni di dollari e il supporto ad oltre 1700 posti di lavoro. E adesso i due nuovi hangar a Lamezia. Si estenderanno su una superficie di oltre 8.000 metri quadri e saranno costruiti usando le tecniche più avanzate e sostenibili.

“Costruiamo la Calabria del futuro”. Questa la frase conclusiva dell’ultimo video realizzato da Ryanair per comunicare gli ultimi investimenti nella nostra regione.