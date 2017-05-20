Nuovi traguardi per Miss Cinema Calabria 2016

Nuovi importanti traguardi in vista per Miss Cinema Calabria 2016 Barbara Loscerbo e per la Carlifashionagency, l’agenzia diretta da Linda Suriano esclusivista Regionale del Concorso di Miss Italia in Calabria da diversi anni ormai riscuotendo successi per sé e per le ragazze che partecipano alle selezioni.

Arrivano per la ventenne cosentina Barbara Loscerbo proposte, sempre più concrete, dal mondo del cinema per la miss che a Jesolo nel 2016 ha rappresentato la Calabria alle Finali Nazionali di Jesolo lo scorso anno.

Il film Rapiscimi e le proposte dal cinema

Barbara sta infatti per girare, proprio qui in Calabria, una delle scene del nuovo film “Rapiscimi” del regista Giovanni Luca Gargano, calabrese anche lui ma che da anni si divide fra l’Italia e la Francia. La pellicola è targata Alba produzioni ed è una commedia, che il regista sta girando fra Roma, Lisbona e la sua terra natia, che vede al centro della trama l’idea di quattro giovani sfaticati di mettere in piedi un’agenzia di finti rapimenti per le vacanze di ricchi annoiati. Gli imprevisti, ovviamente, saranno dietro l’angolo.

Miss Cinema Calabria 2016 è molto emozionata e concentrata per l’opportunità a cui sta andando incontro. «Stanno arrivando diverse proposte sia dal mondo del cinema che della moda – racconta Barbara Loscerbo – Mi hanno chiamata pochi giorni fa da Roma per partecipare ad un casting per una fiction tv che partirà a breve. La stessa cosa hanno fatto da Milano dove collaborero’ con alcune delle più importanti agenzia di moda. Mi sono molto emozionata quando i responsabili mi hanno detto “Tu hai tante carte da giocare sia nel mondo della moda che in quello del cinema”».

Il cast di Rapiscimi: otto tra modelle e modelli

Oltre a Barbara Loscerbo, prenderanno parte al film “Rapiscimi”, altri sette tra modelle e modelli dell’agenzia Carlifashionagency di Linda Suriano.

«Sono davvero molto orgogliosa e soddisfatta del lavoro che stiamo facendo – dice Linda Suriano che dirige l’agenzia Carlifashionagency – I nostri ragazzi, grazie alla preparazione che forniamo loro, stanno diventando degni rappresentanti della nostra terra in tutta Italia e non solo. La nostra ricerca, il nostro lavoro e il nostro supporto nei loro confronti non conosce sosta ed è una grande gioia sapere di vederli realizzare i propri sogni attraverso i nostri insegnamenti».

Le selezioni di Miss Italia Calabria e le finaliste 2016

La Carlifashionagency di Linda Suriano è stata la prima agenzia ad organizzare le selezioni di Miss Italia Calabria 2017. Nell’edizione 2016 tre delle undici finaliste che dalla Calabria sono arrivate alla finale nazione di Jesolo hanno avuto un ottimo risultato: Emma Barbieri, diciottenne di Maierato (Vv), si è classificata al quinto posto durante la finalissima del 10 settembre scorso; Gaia Parise, di 18 anni di Cirò Marina, si è classificata al secondo posto per la fascia Miss Keirà e nelle venti finaliste nazionali, Barbara Loscerbo, ventenne di Cosenza, si è classificata fra le prime quaranta finaliste nazionali.