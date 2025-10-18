Occhiuto dal cantiere del nuovo aeroporto di Reggio: ‘Sarà il biglietto da visita della città’

Il presidente riconfermato della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha diffuso sui social un nuovo video dal cantiere del futuro aeroporto di Reggio Calabria, ribadendo l’impegno a completare l’opera entro dicembre.

Nel filmato, girato all’interno dell’area lavori, il governatore indossa il casco di sicurezza e mostra con orgoglio l’avanzamento del cantiere:

“Reggio Calabria, siamo all’aeroporto. Questo è il cantiere del nuovo aeroporto, questo è il caschetto che ho dovuto mettere perché stiamo visitando il cantiere dove qualche mese fa non c’era nulla. Oggi guardate che bellezza”.