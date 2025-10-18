Occhiuto dal cantiere del nuovo aeroporto di Reggio: ‘Sarà il biglietto da visita della città’
Occhiuto in visita al cantiere del nuovo aeroporto di Reggio Calabria conferma l’apertura a dicembre: “Reggio merita un aeroporto all’altezza della sua bellezza”
18 Ottobre 2025 - 08:25 | di Redazione
Il presidente riconfermato della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha diffuso sui social un nuovo video dal cantiere del futuro aeroporto di Reggio Calabria, ribadendo l’impegno a completare l’opera entro dicembre.
Nel filmato, girato all’interno dell’area lavori, il governatore indossa il casco di sicurezza e mostra con orgoglio l’avanzamento del cantiere:
“Reggio Calabria, siamo all’aeroporto. Questo è il cantiere del nuovo aeroporto, questo è il caschetto che ho dovuto mettere perché stiamo visitando il cantiere dove qualche mese fa non c’era nulla. Oggi guardate che bellezza”.
Occhiuto conferma così quanto già annunciato nei giorni scorsi:
“Fra qualche mese, anzi, a dicembre sarà inaugurato. L’ho promesso in campagna elettorale e lo confermo anche adesso che la campagna è finita: sarà bellissimo, perché Reggio Calabria merita un aeroporto che sia il suo biglietto da visita. A dicembre inauguriamo, si accetta la scommessa”.
L’opera, realizzata in tempi record sotto la gestione della Sacal, punta a trasformare lo scalo “Tito Minniti” nel principale hub di collegamento dell’area dello Stretto, restituendo a Reggio Calabria un’infrastruttura moderna e funzionale.