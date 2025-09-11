Reggio, cambio al vertice della Scuola Allievi Carabinieri: Carrara lascia, subentra Pigozzo

Giovedì 11 settembre, alle ore 10.00, nella Caserma “Fava e Garofalo”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, alla presenza del Comandante della Legione Allievi Carabinieri, Generale di Divisione Marco Lorenzoni, delle massime autorità militari, civili e religiose e dei Gonfaloni della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nel Comando della Scuola Allievi Carabinieri, tra il Colonnello Vittorio Carrara e il Colonnello Enrico Pigozzo, proveniente dal Comando Provinciale Carabinieri di Belluno, dove ha ricoperto per 3 anni l’incarico di Comandante.

Al passaggio di consegne erano presenti anche il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Gen. B. Riccardo Sciuto, e il Prefetto Clara Vaccaro.

La cerimonia militare e i presenti

La cerimonia militare ha visto lo schieramento della Bandiera d’Istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e di un reparto di formazione composto da 799 Allievi Carabinieri del 144° corso formativo e da militari del Quadro permanente.

Presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Il commiato del Colonnello Carrara

Nel corso della cerimonia, il Colonnello Carrara ha ricordato con sincera commozione i tre anni trascorsi presso la Scuola Allievi, rimarcando la centralità della formazione etica e professionale dei giovani Carabinieri alle nuove istanze della società e i tanti sforzi profusi con tutti i suoi collaboratori, che ha particolarmente ringraziato, per quanto fatto.

Concluso il discorso di commiato, il Colonnello Carrara ha recitato la suggestiva formula di riconoscimento e consegnato la Bandiera d’Istituto nelle mani del Colonnello Pigozzo, suggellando così il passaggio di consegna del Comando della Scuola.

L’intervento del Colonnello Pigozzo

Successivamente, ha preso la parola il Colonnello Pigozzo, il quale ha espresso la propria soddisfazione per il significativo incarico affidatogli, ringraziando il Colonnello Carrara per quanto fatto in questi anni, rimarcando poi la rilevanza dei valori fondanti dell’Istituzione, che si pongono alla base del quotidiano lavoro dei giovani Carabinieri in favore delle comunità che saranno, a breve, a loro affidate.

Il Colonnello Vittorio Carrara, a breve, ricoprirà l’altrettanto delicato incarico di Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri “Veneto”.