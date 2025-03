Ospedale della Piana, Mattiani: ‘Determinati ad avviare i lavori nel più breve tempo possibile’

E’ grande l’ottimismo che finalmente si respira attorno al Nuovo Ospedale della Piana che sorgerà a Palmi. Oggi importanti rassicurazioni sono state fornite direttamente dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, intervenuto nel corso dell’evento “Insieme” organizzato dal Centro Studi “Francesco Carbone” di Palmi. Il Consigliere Mattiani ha ricostruito il lungo percorso che dall’inizio della Legislatura ad oggi ha consentito di recuperare il grave ritardo accumulato dall’iter nel corso degli anni:

“Oggi è una giornata importante per il nostro territorio che da anni soffre la carenza di sanità. La Piana di Gioia Tauro è forse una delle aree geografiche del nostro Paese tra le più colpite da questa immane tragedia. Per anni siamo stati costretti ad attendere una struttura sanitaria che potesse garantire il diritto alla cura di tutti noi e dare respiro agli Ospedali esistenti e ai bravissimi medici che operano in situazion idi grave disagio. Sono passati ben 18 anni. Ci siamo finalmente. Abbiamo fatto un grande lavoro in tre anni per recuperare il grave ritardo ereditato ed oggi posso dire che ci siamo davvero. Allo stato attuale il progetto definitivo è stato ritenuto valido dalla società validatrice la Conteco no gap control (dal mese di luglio 2024) il quale ha potuto esaminare circa 1.000 elaborati progettuali prodotti dai progettisti. Inoltre, è in itinere l’approvazione del progetto definitivo e siamo determinati a partire con i lavori della prima fase funzionale nel più breve tempo possibile. Per serietà e rispetto nei confronti di tutti, non ritengo corretto fare previsioni temporali, ma ripeto l’intenzione è quella di avviare tutto nel più breve tempo possibile. Statene certi, presto avremo notizie importanti e stiamo facendo di tutto per poter realizzare questo sogno ed io voglio condividere tutte queste informazioni costantemente con voi, per come ho sempre fatto d’altronde”.

Continua ancora il Consigliere Mattiani, che riferendosi al passato ha voluto sottolineare:

“In tutti questi mesi abbiamo lavorato sodo. La situazione non era certamente facile. La prima cosa che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di ricostruire la credibilità della politica. Abbiamo dimostrato che esiste una politica che lavora con serietà, umiltà, ascolta il territorio e se ne fa portavoce, risolve i problemi, sebbene ereditati, senza piangersi addosso e scaricare sempre su altri le proprie responsabilità, e mantiene gli impegni assunti con i cittadini. Abbiamo rimesso la sanità all’ordine del giorno, così come le infrastrutture sanitarie in cima all’agenda della politica. Mi chiedo, nonostante i risultati che stiamo raggiungendo, con quale credibilità ancora oggi certi partiti o personaggi politici a parlare di sanità o ospedale della Piana o a criticare il Presidente e il nostro operato. Dov’erano quando avevano responsabilità di Governo e si accumulavano ritardi su ritardi? Parlavano di prima pietra nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, e ci sono interviste e comunicati stampa che confermano questo, quando ancora dovevano essere compiuti adempimenti progettuali fondamentali. Che qualcuno mi smentisca se sto dicendo bugie: la bonifica degli ordigni bellici, le indagini ambientali, le indagini sugli usi civici, la risoluzione delle interferenze, la revisione del piano economico e finanziario, soltanto per citare alcuni adempimenti. Tutti adempimenti che abbiamo eseguito sotto il nostro Governo regionale, ma che potevano essere effettuati anni addietro. E ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto per la tenacia e la determinazione che ha avuto e che sta dimostrando nel raggiungimento del risultato. Ha fatto più Lui in tre anni che chi lo ha preceduto in decenni. Noi gli Ospedali li realizziamo, non li chiudiamo come hanno fatto in passato. Ed anche le altre strutture della Piana quando sorgerà il NOP, vedi Gioia Tauro e Polistena, non verranno depotenziate. Anzi, il contrario, stiamo dimostrando l’opposto e il Presidente Occhiuto lo ha messo nero su bianco su apposito DCA”.

Infine, con riferimento all’incontro organizzato dal Centro Studi “Francesco Carbone”:

