Nuovo Parco del Vento, Latella: ‘Orgogliosi, nei prossimi mesi collegheremo una nuova area’

Un unico coro di voci ha accompagnato la cerimonia di apertura del Parco del Vento di Punta Pellaro. Sul palco insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà, c’erano il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti, i Consiglieri delegati Giuseppe Marino, Giovanni Latella e Massimiliano Merenda.

Tutti con i loro interventi hanno evidenziato l’importanza della nuova opera, inserita in un contesto di rigenerazione urbana che punta a ricucire il rapporto tra la città ed il mare su tutto il litorale, da nord a sud. Il vicesindaco Paolo Brunetti, con delega ai Lavori pubblici, dopo i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che si sono prodigati alla realizzazione ed alla consegna (in anticipo rispetto alla scadenza programmata) dei lavori di quest’importante opera, ha voluto rimarcare e sottolineare l’aspetto significativo della partecipazione della comunità locale.

“Con un grazie speciale all’assessore Franco Costantino, mio predecessore, che ha seguito dal primo minuto questo intervento consegnandolo già in una fase avanzata – ha dichiarato Brunetti – esprimo soddisfazione e felicità nel vedere così tanta partecipazione, perché vuol dire abbiamo colto nel segno; questa presenza dei nostri concittadini di Punta Pellaro testimonia il fatto che si aspettavano qualcosa del genere e che noi siamo stati nelle condizioni di consegnarla oggi secondo le loro indicazioni e le loro aspettative. Questo- ha proseguito il vicesindaco – è solo uno dei tanti interventi che questa amministrazione ha già concretizzato sul territorio per creare un nuovo rapporto della città col suo mare; si pensi al lungomare di Catona o al parco del Tempietto. Sono ancora tanti, d’altronde, gli interventi programmati sul litorale che ci permetteranno di avere un rapporto ritrovato col mare per sviluppare chiaramente la percezione che Reggio non è città sul mare ma di mare”.

Il vicesindaco ha ricordato anche gli altri cantieri in dirittura d’arrivo sul territorio di Pellaro come l’ex Municipio, Borgo Nocille ed il campo sportivo.

Giovanni Latella, consigliere delegato allo sport ed al turismo del Comune, esalta ancora di più l’azione amministrativa evidenziando il momento di grande rinascita che sta vivendo la città e, in tal caso, anche molte periferie.

“Oggi inauguriamo un primo tratto del Parco del Vento di Punta Pellaro-ha dichiarato Latella – che è un punto di riferimento non solo della comunità pellarese ma anche dell’intero Paese. La presenza del vento per quasi 300 giorni l’anno consente a moltissimi sportivi di ogni parte del mondo la pratica del Kitesurf. Pertanto dobbiamo creare le condizioni essenziali per un luogo accogliente che possa offrire e far trovare al turista qualcosa di bello all’interno di una cornice mozzafiato”.

“Dobbiamo essere orgogliosi – ha proseguito Latella – e lavorare tutti insieme perché le difficoltà ci sono però se ognuno di noi fa la sua parte, nel proprio ruolo, otterremo risultati significativi. La cittadinanza deve sentirsi parte attiva di questi processi vigilando, civicamente, e prendendosi cura di quest’opera; perchè è come se fosse casa nostra”. “Pertanto – ha chiuso Latella- godiamoci questo posto meraviglioso ricordando che è un primo tratto perchè nei prossimi mesi lavoreremo per collegare questa parte all’altra parte del lungomare già esistente di Pellaro”.

Il consigliere comunale delegato ai parchi e giardini, Massimiliano Merenda, ha sottolineato con soddisfazione la riuscita di questo progetto facendo sapere che “Questo posto diventerà un altro luogo del cuore per voi cittadini del quartiere di Pellaro ed è la testimonianza che questa amministrazione sta cercando di restituire, con questi interventi di rigenerazione, degli spazi importanti ai cittadini. Nel caso specifico – ha rimarcato Merenda– abbiamo rigenerato ex novo quest’area e quindi anche in questa zona di Pellaro ci sarà la possibilità finalmente di parcheggiare, fare una passeggiata, praticare sport, giocare in spiaggia e godere piacevolmente del proprio tempo libero in un ambiente gradevole ed armonioso”.

Il consigliere comunale Giuseppe Marino ha ricordato il percorso di quest’opera lanciando un messaggio di fiducia e speranza per il rilancio di questa parte della città.

“Oggi è un giorno importante – ha dichiarato Marino – perché è un giorno di speranza che può aiutare a vedere le cose diversamente ed è un giorno che abbiamo costruito con fatica da tanto tempo. Era il 2016 – ha ricordato il consigliere- quando questo percorso iniziò di concerto con associazioni, cittadini ed imprenditori del posto; non avevamo risorse economiche e sembrava impossibile realizzare quanto oggi, invece, è divenuto opera concreta. Quest’area ha delle potenzialità enormi, perchè ha un potenziale storico, ambientale importantissimo; pertanto dobbiamo credere tutti al suo rilancio: noi amministratori e voi cittadini”. “Quello di oggi – ha proseguito Marino – è un esempio di rigenerazione urbana che dal degrado e dall’abbandono crea bellezza e spazi di condivisione: soprattutto per le nuove generazioni. Tuttavia senza un patto, un accordo forte tra amministrazione e cittadini, non andiamo da nessuna parte. Le opere di rigenerazione urbana, senza l’aiuto e il sostegno dei cittadini, non servono a nulla. E allora rendiamo nostra quest’opera, viviamola, godiamocela, riscopriamo la bellezza che abbiamo e viviamo un’estate bella, viva, spensierata”. “Oggi vuole essere un punto di inizio, non un punto di arrivo – ha evidenziato Marino- perchè dobbiamo continuare ad investire su quest’area. Tra qualche settimana inaugureremo Borgo Nocille; progetto nato all’interno della visione che mette assieme Parco del Vento, Borgo Nocille, San Filippo e il Monastero Basiliano, il Castello di Sant’Aniceto. Quest’asse storico-ambientale può diventare un punto di cambiamento importante e straordinario per questo territorio. Crediamoci tutti – ha concluso il consigliere – a partire da associazioni culturali e sportive, cittadini, famiglie, amministrazione. Crediamoci tutti e continuiamo a costruire questo sogno!”.