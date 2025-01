Rifiuti a Reggio, al via l’ennesima scommessa per la città: parte il nuovo piano di raccolta

Al via da oggi in città il nuovo piano di raccolta dei rifiuti. Sarà l’ennesima scommessa per i cittadini. Un’occasione per recuperare l’ordine perduto nella gestione del servizio dei rifiuti e migliorare la pulizia e l’immagine di Reggio Calabria.

Se tutti rispettassero le regole e se l’azienda riuscisse davvero a mantenere la parola data qualche settimana fa durante la conferenza stampa di presentazione, la nostra città potrebbe godere davvero di un servizio di qualità, innovativo ed efficiente.

La sfida della raccolta differenziata non dovrebbe essere più una novità per i cittadini che conoscono già le regole per differenziare. Ma troppo spesso non vengono rispettate.

Ecologia Oggi, l’azienda che ha vinto il contenzioso legale e si è aggiudicata l’importante appalto del Comune, è al lavoro ormai da mesi per implementare un piano rivoluzionario che si spera possa portare a una maggiore efficienza, eliminando le numerosissime discariche illegali della periferia e aumentando la percentuale di raccolta differenziata fino al 65%.

Negli ultimi giorni, la distribuzione dei contenitori personali è iniziata al Cedir, e si sta procedendo con il posizionamento delle attrezzature urbane che sono state reinstallate (a partire dal lato nord) nelle vie di Catona, Gallico, Santa Venere e Arghillà.

Intanto si iniziano a vedere circolare nel centro città le nuove spazzatrici di colore amaranto.

La consegna dei contenitori su ruote continua anche per le attività commerciali e nelle scuole, dove è iniziata la distribuzione di kit con cassonetti su ruote divisi per tipologia di rifiuto. Un’operazione che si estenderà per tutto il mese di gennaio, secondo il piano dell’azienda.

La situazione tuttavia, nonostante gli sforzi dell’azienda, rimane sempre la stessa. Colpa dei numerosissimi incivili, degli abusivi e di coloro che ancora non hanno nemmeno i mastelli in casa. Ci ritroviamo ancora una città dai tre volti, con il centro città pulito e ordinato, i quartieri periferici, con una situazione da gestire a macchia di leopardo e la periferia invece ancora nel caos.