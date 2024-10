Nuovo Presidente Hospice, Milia: ‘Uomo giusto al posto giusto’

“Complimenti ed auguri al Dott. Vincenzo Nociti nominato nuovo presidente dell’Hospice di Reggio Calabria, è l’uomo giusto al posto giusto, lo ha dimostrato durante la sua lunga carriera professionale, facendosi apprezzare per le sue doti umane oltre che professionali”.

Lo ha detto, in una nota il consigliere comunale Federico Milia, che ha aggiunto:

“Sono felice che il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Via delle stelle abbia deciso di affidare la guida della struttura ad un professionista stimato e preparato come lui”.

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ha poi concluso:

“L’Hospice Via delle Stelle rappresenta uno dei volti migliori della Città, rappresenta una mano d’aiuto a tutte le famiglie reggine che affrontano situazioni drammatiche, rappresenta la parte migliore del nostro tessuto sociale, ed è rassicurante per noi amministratori sapere che la struttura è in buone mani e che può guardare al futuro.

Auguri e buon lavoro dottore”.