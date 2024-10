Sacal, Franchini nuovo amministratore unico. Occhiuto: ‘Manager di grande qualità’

“Congratulazioni a Marco Franchini, nuovo amministratore unico della Società Aeroportuale Calabrese. Un manager di esperienza e di grande qualità, scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l’aeroporto di Catania, il quarto scalo d’Italia, per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese.