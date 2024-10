Il Nursind Reggio Calabria celebra la giornata internazionale dell’infermiere

Il Nursind, il sindacato delle Professioni Infermieristiche, in occasione della giornata internazionale dell’infermiere, ha organizzato un evento celebrativo di tale ricorrenza.

Difatti, a Piazza Camagna (Corso Garibaldi) avranno luogo due attività complementari:

– A partire dalle ore 7:30, sarà organizzata una RACCOLTA SANGUE in partnership con Avis.

Il Codice Deontologico degli Infermieri, all’art.40 recita “l’infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla donazione di sangue, cellule e tessuti quale atto di solidarietà e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere”, è proprio per testimoniare l’impegno deontologico della professione nei confronti degli assistiti, che questa iniziativa riveste particolare lustro e salienza. L’infermiere, ancora una volta, profonde il massimo impegno professionale e sociale nel soddisfacimento dei bisogni di salute della collettività;

– A partire dalle ore 8:00, invece sarà allestito uno stand per dar vita alla campagna informativa “STOP ALLA VIOLENZA SUI SANITARI!! Prenditi cura di noi affinchè possiamo prenderci cura di te”, promossa dal Nursind in tutte le Piazze italiane, col fine di sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della sempre più ingravescente della violenza nei Pronto Soccorso e nei Reparti di degenza ospedaliera;

Per informazioni e per prendere parte all’evento, si può contattare la Segreteria Nursind Reggio Calabria ai recapiti in calce alla locandina, oppure visitando il sito www.nursindreggiocalabria.it