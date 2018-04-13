I relatori presenti hanno snocciolato tante utili informazioni e fatto intendere alla platea come i tre fattori sono imprescindibili l'uno dall'altro

Si è svolto presso la Sala Mon. Giovanni Ferro dell’Auditorium San Paolo l’incontro dedicato a temi caldi legati allo sport ovvero la nutrizione ed il benessere psicofisico e moderato dalla giornalista Anna Foti. I relatori presenti hanno snocciolato tante utili informazioni e fatto intendere alla platea come i tre fattori sono imprescindibili l’uno dall’altro.

La dott.ssa Giulia Cugliandro, psicologa ed insegnante di danza propedeutica, il dott. Davide Pignata Chinesiologo e la dott.ssa Claudia Curcio, dietista, nutrizionista ed esperta in nutrizione dello sport.

I saluti di Don Nuccio Cannizzaro e gli interventi

Hanno preceduto le relazioni delle slides, i saluti del “padrone di casa” Don Nuccio Cannizzaro, Direttore ufficio per la pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero della Diocesi di Reggio Calabria – Bova.

E’ intervenuto Mommo Mesiti, allenatore professionista e delegato nazionale AIAC oltre a Filomena Iatì promotrice dell’evento e Presidente US ACLI Reggio Calabria.

La sinergia tra nutrizione e benessere psicofisico

Tutti gli interessanti interventi hanno dimostrato di essere complementari tra essi. I tre professionisti del settore hanno spiegato come la sinergia tra buona nutrizione e benessere psicofisico migliorano la performance e permettono all’atleta di stare realmente bene all’insegna dei valori essenziali dello sport che oggi giorno spesso si sono persi e preferiti ad altri interessi spesso orientati al mero guadagno economico.

Convegni di questo tipologia sottolinea Danilo Barreca, responsabile tecnico dell’ASD Soccer Xtreme vanno proposti anche per arricchire il valore culturale di chi ascolta e di “fare rete” tra i partecipanti. Si è data risposta alla domanda pervenuta dal pubblico spiegando di filtrare le notizie trovate sul web inerenti a queste tematiche. Spesso su Internet si trovano informazioni poco chiare, non complete o addirittura errate.