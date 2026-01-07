Occhiuto annuncia le ’10 cose belle che accadranno in Calabria nel 2026′

L’inizio del 2026 è il momento ideale per fissare gli obiettivi e, come tradizione, fare l’elenco dei buoni propositi. Così, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha approfittato di questo particolare periodo per annunciare le “10 cose belle” che caratterizzeranno l’anno appena iniziato.

Tra novità, progetti infrastrutturali e iniziative per il rilancio del territorio, il governatore ha svelato un programma ricco di promesse che, se realizzate, potrebbero segnare una svolta significativa per la Calabria. Ecco le principali novità che i calabresi si apprestano a vivere nei prossimi mesi.

1. Il nuovo aeroporto di Reggio Calabria

Al primo posto nella lista delle novità, il tanto atteso nuovo aeroporto di Reggio Calabria. I lavori procedono a buon ritmo e, sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale di inaugurazione, l’amministratore di Sacal, Marco Franchini, in un’intervista ai microfoni di CityNow, aveva espresso ottimismo sulla fine dei lavori entro il mese di marzo.

2. Oltre 300 nuovi posti di lavoro a Lamezia Terme

Il nuovo cantiere degli hangar Ryanair a Lamezia Terme è destinato a generare oltre 300 nuovi posti di lavoro.

3. Sanità fuori dal commissariamento

Un altro traguardo importante riguarda la sanità. Finalmente, dopo anni di malagestione, la Calabria si prepara a uscire dal commissariamento, un passo decisivo per il miglioramento del sistema sanitario regionale.

4. Reddito di merito per gli studenti universitari

Nel 2026, gli studenti universitari calabresi potranno beneficiare di un nuovo incentivo, il reddito di merito. Una misura è pensata per supportare le nuove generazioni, stimolando il loro impegno accademico e favorendo l’accesso all’istruzione superiore.

5. Arrivo di medici internazionali

6. “Casa Calabria 100”, che prevede un incentivo di 100.000 euro per chi sceglie di trasferirsi nei borghi calabresi.

7. Seconda fase del nuovo aeroporto di Lamezia Terme

8. Nuovi treni per la Calabria

9. Conclusione del nuovo ospedale della Sibaritide e delle case e ospedali di comunità

10. Avvio dei lavori sulla strada statale 106 Catanzaro-Crotone

“Ed è solo l’inizio” ha concluso Occhiuto.

Progetti che, se realizzati, potrebbero davvero segnare un punto di svolta per la regione.